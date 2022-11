﻿Drogeriemarkt dm investiert in Sachsen fünf Millionen Euro

Dresden. Abholstationen sind der neueste Trend bei Deutschlands größter Drogeriemarktkette dm. 700 seien bundesweit geplant, sagte am Donnerstag Firmenchef Christoph Werner in Karlsruhe, 200 gebe es bereits, 30 davon in Sachsen.

An diesen Stationen können Kunden online bestellte Produkte in einer Filiale kontaktlos und ohne Wartezeiten abholen. In Dresden werden solche Stationen demnächst in den Filialen am Straßburger Platz, im Seidnitz-Center und in der Centrum-Galerie eingerichtet, in Pieschen ist schon eine in Betrieb.

Solche Abholstationen verbinden das Online-Geschäft mit dem analogen Verkauf. Was über dm.de oder die dm-App bestellt wurde, kann hier kontaktlos und ohne Wartezeiten abgeholt werden. Das wird die Zukunft, sind sich die dm-Planer sicher. Auch in Dresden werden solche Stationen © Quelle: Uli Deck

Von den 160 Millionen Euro, die das Unternehmen im neuen Geschäftsjahr bundesweit für Neubau, Modernisierung und Erweiterung ihrer Märkte ausgeben will, fließen fünf Millionen nach Sachsen. Das sagte Gert Moßler, Gebietsverantwortlicher für den Freistaat, gegenüber DNN.

Neue Filiale am Weißen Hirsch

Von diesem Geld werde auch Dresden über die Einrichtung der Abholstationen hinaus profitieren, so Moßler. Am Weißen Hirsch entstehe in den ehemaligen Parklichtspielen ein neuer dm-Markt. Und der Markt an der Bautzner Straße werde 2023 zusätzlich mit Selbstbedienungskassen ausgerüstet.

Zwei weitere neue Standorte 2023 in Sachsen

Im Freistaat hat der Konzern im Geschäftsjahr 2021/22 mit fast 293 Millionen Euro gut neun Prozent mehr Umsatz gemacht als im Jahr davor. Trotz Schließung der Filiale in Meißen blieb die Zahl der Märkte mit 70 konstant, denn parallel entstand eine neue Filiale in Leisnig (Landkreis Mittelsachsen). Im nächsten Jahr will dm insgesamt vier neue Märkte errichten – wie erwähnt in Dresden, dazu in Lauter-Bernsbach bei Aue, in Reichenbach und in Plauen (beide Vogtland), wobei am Standort Plauen die Filiale nur umzieht.

Mehr Mitarbeiter im Freistaat, aber weniger Azubis

Der Fachkräftemangel traf dm im Freistaat offenbar nicht – die Zahl der Mitarbeiter stieg um 96 auf 1207, sagte Gert Moßler. Allerdings sei es bei den Lehrstellen nicht so gut gelaufen. Hier blieben fünf unbesetzt, womit die Zahl der Azubis um fünf auf 136 sank.

Waren per E-Bike nach Hause – Service für Dresden im Visier

Die Express-Lieferungen per E-Bike nach Hause habe man auch für Dresden und Leipzig weiter im Visier, erklärte Moßler auf DNN-Nachfrage. Diese Form der Zustellung gibt es inzwischen in Karlsruhe, Stuttgart, Berlin, München, Frankfurt und Düsseldorf. Mit diesem maßgeschneiderten Service will die Drogeriemarktkette dem veränderten Einkaufsverhalten der Kunden vor allem in der Großstadt Rechnung tragen.

Kunden greifen in der Krise zu preiswerteren Eigenmarken

Die Drogeriekette hat krisenbedingt gestiegene Einkaufspreise bislang nicht in vollem Umfang an ihre Kunden weitergegeben – vor allem langfristige Verträge hätten die Teuerung bislang gedämpft. Spürbar sei trotzdem, so Moßler, dass mehr Menschen zu den preiswerteren Eigenmarken griffen.

dm-Konzern weitet Geschäft erfolgreich nach Polen aus

Europaweit hat dm im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. September) seinen Umsatz um 10,7 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro steigern können, allein in Deutschland legte dm um 9,7 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro zu. Zum Gewinn macht dm grundsätzlich keine Angaben. dm-Chef Werner erklärte, im Geschäftsjahr 2021/2022 habe man mit 21 Prozent Marktanteil mengenmäßig mehr Artikel verkauft als alle anderen Drogeriemärkte zusammen.

Insgesamt hat das Unternehmen 3945 Filialen in 14 Ländern, in denen europaweit fast 72 000 Beschäftigte arbeiten. Neu sind seit diesem Jahr fünf Märkte in Polen.