﻿IG Metall will beim Airbuszulieferer in Kodersorf gleiche Löhne wie im Dresdner Mutterhaus

Dresden/Kodersdorf. Seit knapp einer Woche belegt die IG Metall auch in Sachsen Firmen ihrer Branche mit Warnstreiks. Am 11. November soll im Freistaat weiter verhandelt werden. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent höhere Löhne und Gehälter.

Werk in der Oberlausitz ohne Flächentarifvertrag

Im ostsächsischen Kodersdorf dagegen ist die IG Metall noch lange nicht so weit. Hier versucht sie bei der Acosa GmbH, einer der beiden ortsansässigen 100-prozentigen Töchter der Elbe Flugzeugwerke (EFW) Dresden, den Flächentarifvertrag nach der Corona-Krise überhaupt erstmal an den Start zu bringen. Seit Mai 2018 werden in Kodersdorf – wie auch bei den Elbe Flugzeugwerken in Dresden – Fußboden-Panels und Frachtraumverkleidungen für alle Airbus-Flugzeuge hergestellt. Nach der Corona-Krise, in der zuweilen die Hälfte der Belegschaft in Kurzarbeit war, ging es für die Konzernmutter EFW und auch für die Oberlausitzer Konzerntöchter Acosa und CCI Assembly wieder bergauf. Bis nun Krieg, Energiekrise und Inflation die Lage wieder verkomplizieren.

IG Metall spricht von „Hungerlöhnen“

Bei den ersten Verhandlungen am 3. November nun forderte die Gewerkschaft nach eigenen Angaben die Angleichung der Löhne und Gehälter an die Tabelle der sächsischen Metall- und Elektroindustrie. Karena Tschirch, IG Metall-Mitglied und Betriebsratsvorsitzende von Acosa, wirft dem Arbeitgeber ein Spiel auf Zeit vor. „Wir erbringen täglich gute Arbeit an hochwertigen Luftfahrtprodukten, sind stets flexibel und hatten lange Verständnis für die schwierige Lage während der Corona-Pandemie“, so Tschirch in einer Mitteilung. Nun fordere man mit Blick auf die grassierende Inflation und die „Hungerlöhne“ im Vergleich zu den EFW-Mitarbeitern „eine faire Bezahlung gemäß sächsischem Flächentarifvertrag“.

Elbe Flugzeugwerke bereiten sich wegen der Energiekrise auf Einschnitte vor

Gegenüber DNN wollte sich EFW-Chef Jordi Boto nicht zum Verhandlungsstand äußern. Auf Nachfrage zur aktuellen Versorgung mit Energie und Material erklärte Unternehmenssprecherin Anke Lemke jedoch, dass der Flugzeugumrüster sich seit Monaten auf mögliche Einschnitte vorbereite. Die Branche sei wie andere auch erheblich von Lieferkettenproblemen betroffen und unterstütze inzwischen selber Lieferanten bei der Beschaffung von Rohmaterialien.

Gestiegene Kosten lassen sich nur bedingt weitergeben

Zur aktuellen Preisentwicklung wollte sich die EFW-Sprecherin nicht konkret äußern, nur so viel: Die gestiegenen Kosten ließen sich nur sehr bedingt weitergeben. „Wir haben langfristige Verträge – kein Kunde möchte gern Preiserhöhungen im Nachgang akzeptieren“. Man sei jedoch mit allen im Gespräch, und bislang gebe es weder bei Umrüstflugzeugen noch im Leichtbaubereich Auftragsstornierungen. „Im Gegenteil“, so Anke Lemke, „die Nachfrage wächst weiterhin, es gibt einen Riesenbedarf“.

Die Elbe Flugzeugwerke haben insgesamt rund 2000 Beschäftigte. Bei dem einstigen Airbus-Unternehmen ist seit 2015 der Luftfahrtdienstleister ST Aerospace aus Singapur Mehrheitseigner. Neben der Umrüstung alter Passagiermaschinen verschiedener Airbustypen zu Frachtern ist das Unternehmen – vor allem in Kodersdorf – auch in der Komponentenfertigung aktiv und hat das Wartungsgeschäft ausgebaut.