Jordi Boto, Chef der Elbe Flugzeugwerke in Dresden, sieht sein Unternehmen nicht länger in der Rolle als Zulieferer. Anders als bei den verlängerten Werkbänken großer Weltkonzerne in Dresden werde in der EFW-Firmenzentrale in Klotzsche entschieden, wie man als Erstausrüster für umgebaute Frachter in der Welt agiere.

© Quelle: Anja Schneider