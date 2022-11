﻿Ein Drittel der Firmen in Sachsen schon Opfer von Cyberangriffen

Dresden. Die Zahl der Hackerangriffe wächst – und wahrnehmbar wird deren Erfolg oft erst dann, wenn kommunale Verwaltungen nicht mehr arbeitsfähig sind. Von den digitalen Angriffen auf Firmen dringt weniger an die Öffentlichkeit.

Hohe Dunkelziffer bei Attacken

„Das ist ja nicht nur eine Frage des Schadens, sondern auch eine Imagefrage“, begründet Dirk Wetzig (44), warum auch er eine hohe Dunkelziffer bei den Angriffen aus dem Netz vermutet. Wetzig leitet seit Oktober das Unternehmerkundengeschäft der Commerzbank in Sachsen, Thüringen und im südlichen Sachsen-Anhalt, und hat jetzt in Dresden eine bundesweite Studie des Geldinstituts zur Cybersicherheit vorgestellt. Danach ist knapp ein Drittel der Unternehmen in Sachsen schon einmal Ziel eines Cyberangriffs geworden. Damit kommt die sächsische Wirtschaft im Bundesvergleich noch glimpflich davon. Denn deutschlandweit waren 43 Prozent der befragten Betriebe bereits von Hacker-Angriffen betroffen.

Häufigster Datenklau über Pishing-Mails

Besonders häufig sei versucht worden, Daten durch Phishing-Mails zu stehlen. Das gaben 66 Prozent der in Sachsen befragten Unternehmen an. 19 Prozent hatten schon die Erfahrung gemacht, dass Hacker sich das Vertrauen von Mitarbeitern erschlichen haben, um an sensible Daten zu gelangen, bei 16 Prozent war es Erpressern gelungen, die Datenströme ganz zu sperren und deren Freigabe an Lösegeld zu binden.

Faktor Mensch bei Angriffen ausschlaggebend

„Häufig ist der Faktor Mensch ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg eines solchen Angriffs“, sagte Heiko Brendel, der die Unternehmerkunden der Commerzbank im Raum Dresden betreut. 83 Prozent der betroffenen sächsischen Firmen gaben in der Studie an, es aufmerksamen Mitarbeitern zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert sei.

Die Commerzbank hatte die Studie beim Meinungsforschungsinstitut Ipsos beauftragt. Bundesweit wurden mehr als 2500 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro telefonisch befragt. In Sachsen wurden 100 Unternehmen befragt. Die Ergebnisse seien damit repräsentativ, so Wetzig.

Jede achte Firma beklagt Schäden durch Cyberangriffe

Jedes achte der betroffenen Unternehmen im Freistaat hatte demnach auch Schäden durch die Cyberkriminalität zu beklagen – die betrafen finanzielle Einbußen, Imageschäden oder den Verlust von Kunden oder Kundendaten.

88 Prozent der Firmen gaben in der Befragung an, dass Cybersicherheit für sie ein wichtiges Thema sei. Bei rund drei von fünf Betrieben (59 Prozent) ist das Thema denn auch Chefsache und liegt auf dem Tisch der Geschäftsführung. Bei einem Fünftel kümmert sich hingegen eine eigene IT-Abteilung um die Cybersicherheit, 13 Prozent beauftragen externe Dienstleister.

Cyberversicherungen im Kommen

Neben Sicherheits-Software und der Sensibilisierung sowie Schulung von Mitarbeitern setzen die Unternehmen offenbar zunehmend auf eine Cyberschutz-Versicherung. Der Umfrage zufolge haben bislang sieben Prozent eine solche bereits abgeschlossen, 32 Prozent aber haben es vor. „Tendenz steigend“, sagte Dirk Wetzig. Als Berater von Unternehmerkunden wisse er, dass solche Policen an umfangreiche Vorarbeit geknüpft ist. Auch die Commerzbank vermittle entsprechende Schulungen für Mitarbeiter über mögliche Fallstricke.