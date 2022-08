Um eine Finanzierungslücke im Gesundheitsfond zu stopfen, greift der Bund abermals das Vermögen der Gesetzlichen Krankenkassen an. Rainer Striebel, Chef der AOK Plus, übt harte Kritik an diesem Vorgehen.

Dresden. 2020 plante der Bund, acht Milliarden Euro aus den Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen abzuschöpfen, die höhere Vermögensbestände haben. Damit sollte das 16-Milliarden-Euro-Loch im Gesundheitsfonds gestopft werden. Dies ist auch passiert und es war nicht das letzte Mal. Rainer Striebel, Chef der AOK Plus, hat kein Verständnis für dieses Vorgehen und warnt im DNN-Interview vor den Folgen.

Der AOK Plus sollten 700 Millionen Euro vom Vermögen abgeschöpft werden. Was ist aus dieser Ankündigung des Bundes geworden, sind die Kassen der AOK jetzt leer?

Ja, das hat der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn so durchgezogen. Deswegen sind unsere Rücklagen schon deutlich weniger geworden. Wir haben im letzten Jahr 687 Millionen abgeben müssen. Das war der Anteil der AOK Plus an den vom Bund eingeforderten acht Milliarden Euro Finanzierungsbeitrag der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), um die Beitragssätze stabilisieren zu können, also ein massiver Eingriff in das Vermögen unserer Beitragszahler. Dieses Gesetz hat dazu geführt, dass Krankenkassen mit hohen Rücklagen entsprechend viel abgeben mussten und davon Kassen ohne Reserven profitiert haben. Die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler der AOK Plus wurden spürbar in die Pflicht genommen.

Rainer Striebel, Vorstandsvorsitzender der AOK Plus © Quelle: Anja Schneider

Hat sich das bei den Versicherten bemerkbar gemacht?

Natürlich. Wir mussten den Beitrag deutlich mehr erhöhen, als wir es ansonsten gemusst hätten.

Gesetzliche Krankenkassen sind Non-Profit-Organisationen

Wie viel Prozent des Vermögens sind jetzt weg?

Unsere Rücklagen betragen derzeit etwa eine halbe Monatsausgabe. Vorher hatten wir eine ganze. Um eine Sache klarzustellen: Wir legen das Geld nicht zurück, um das Geld zu horten. Gesetzliche Krankenkassen sind Non-Profit-Organisationen. Wir wollen mit unseren Reserven den Beitragssatz langfristig so stabil wie möglich halten. Und wenn die Ausgaben höher waren als die Einnahmen, haben wir in der Vergangenheit immer zuerst die Rücklagen genutzt, um den Beitrag nicht erhöhen zu müssen. Diese Rücklagen sind ja das Geld unserer Versicherten und der Arbeitgeber. Das haben wir natürlich risikosicher angelegt.

Dann könnte man ja jetzt denken, der Gesundheitsfonds sei prall gefüllt ...

Im Gesundheitsfonds liegen nur noch sehr überschaubare Reserven. Die Politik hat dafür gesorgt, dass die Rücklagen aus den wirtschaftlich guten Jahren durch Gesetzvorschläge von Jens Spahn massiv abgeschöpft worden sind. Zum einen wurden Gesetze erlassen, die zu deutlich höheren Leistungsausgaben geführt haben. Zum anderen gab es besagte Vermögensabschöpfung. Und nun stehen wir vor einem massiven strukturellen Defizit.

Welche Gesetze meinen Sie konkret?

Beispielsweise das Termin-Service-Gesetz. Da wurde sehr viel Geld ausgegeben, um den Menschen zu helfen, schneller einen Arzttermin zu bekommen oder als Neu-Patient bei einer Ärztin oder einem Arzt aufgenommen zu werden. Heute muss man konstatieren, dass das nur sehr begrenzt funktioniert hat. Außerdem führte das Pflegepersonalstärkungsgesetz für die Krankenhäuser zu deutlichen Mehrausgaben. Und ein drittes Beispiel ist das Gesetz, das die Preise für physiotherapeutische Leistungen drastisch erhöht hat. Dabei wurde aber vergessen, dass auch strukturell Behandlungszyklen und Inhalte weiterentwickelt werden müssten. Das alles führte zu massiven finanziellen Schieflagen. Dies wurde im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 mit 14 Milliarden Euro Einmal-Zuschuss aus dem Steuertopf an die GKV kompensiert um eine Explosion der Beitragssätze zu verhindern. Jetzt, nach der Wahl, kann der neue Gesundheitsminister Lauterbach für das kommende Jahr nur noch zwei Milliarden Steuerzuschuss in Aussicht stellen.

Also müssen jetzt zwölf Milliarden Euro durch die Beitragszahler ausgeglichen werden ...

Noch schlimmer, denn dazu kommen ja noch die allgemeinen Kostensteigerungen, sodass wir im kommenden Jahr mit einem Defizit von 17 Milliarden Euro bei den GKV rechnen, wenn nichts dagegen unternommen wird. Karl Lauterbach hat sich dafür einen Plan überlegt, den wir als Gesetzliche Krankenkasse nicht befürworten.

Massiver Eingriff in das Vermögen der Beitragszahler

Wie sieht der Plan aus?

Die Beiträge in der GKV sollen um durchschnittlich 0,3 Prozentpunkte auf 16,2 Prozent steigen. Das würde rund fünf Milliarden Euro in die Kassen spülen. Außerdem sollen nochmal die Reserven im Gesundheitsfonds abgesenkt werden, das brächte weitere zweieinhalb Milliarden. Dann soll der Bund ein zinsloses Darlehen von einer Milliarde in den Gesundheitsfonds einbringen. Und eine zweite Vermögensabschöpfung soll weitere vier Milliarden Euro bringen. Damit macht der Bundesgesundheitsminister das Gleiche noch einmal wie sein Vorgänger vor zwei Jahren.

Aber das System der Vermögensabschöpfung ist doch endlich.

Deshalb sind es dieses Mal ja „nur“ vier Milliarden Euro in Summe bei allen Kassen, die noch etwas haben. Die AOK Plus gibt diesmal also etwa 250 Millionen Euro ab, statt der 687 Millionen im letzten Jahr. Es findet jetzt ein zweites Mal ein massiver Eingriff in das Vermögen unserer Beitragszahlerinnen und Beitragszahler statt. Mit dem Wissen von heute war unsere Entscheidung, im Jahr 2021 den Beitragssatz um 0,6 Prozent zu erhöhen, nicht klug. Wenn unser Verwaltungsrat lediglich eine Erhöhung um 0,5 Prozent beschlossen hätte, würde die vorgesehene Zwangsabgabe im Jahr 2023 geringer ausgefallen. Wo soll da für unseren Verwaltungsrat noch die Motivation herkommen, überhaupt angemessene Reserven für schwierige Zeiten aufzubauen? Die Krankenkassen werden somit gezwungen, risikoreicher zu planen. Wenn dann unvorhergesehene Ereignisse eintreten und sich die Ausgaben erhöhen, laufen sie Gefahr, auch unterjährig den Beitrag anheben zu müssen.

Dann wäre ja die Konsequenz, möglichst wenig Rücklagen zu haben?

Ja, wir werden faktisch gezwungen, unseren Haushaltsplan mehr auf Kante zu nähen. Das halte ich grundsätzlich für falsch. Weitsichtiges Vorgehen erfordert auch entsprechende finanzielle Puffer. Durch diese Vermögensabschöpfungen werden wir immer mehr zum Spielball der Politik. Und es gibt Mitglieder in unserem Verwaltungsrat, die unter diesen Umständen den Sinn der Selbstverwaltung, für den sie angetreten sind, nicht mehr erkennen. Und dann gibt es noch ein Thema, über das wir ehrlich reden sollten.

Nämlich was genau?

Fast alle Menschen, die Sozialleistungen beziehen, sind gesetzlich krankenversichert. Das ist auch richtig und wichtig. Aber wir bekommen zum Beispiel für die Bezieherinnen und Bezieher von ALG II von der Bundesagentur für Arbeit faktisch nur einen symbolischen Beitrag – und der deckt bei weitem nicht die Ausgaben, die wir für diese Versicherten haben. Wir reden dabei von einer Finanzierungslücke von über zehn Milliarden Euro, die heute solidarisch von den Beitragszahlern finanziert werden.

Wie kommt diese Lücke zustande?

Für Menschen, die ALG II beziehen, erhalten wir aus Steuermitteln einen monatlichen Grundbeitrag von 108,48 Euro pro Kopf. Die Leistungsausgaben betragen im Durchschnitt aber rund 2900 Euro im Jahr. Es entsteht also eine Lücke von rund 1600 Euro pro Kopf. Im Koalitionsvertrag steht zwar, dass die Beiträge angepasst werden sollen, allerdings nach dem Willen der Politik nicht vor 2024. Hinzu kommt, dass wir auf jedes Arzneimittel, auf jeden Rollstuhl oder jede Gehhilfe 19 Prozent Mehrwertsteuer an den Bund zahlen müssen. Würde man die Mehrwertsteuer dafür, wie bei Tierarzneimitteln auf sieben Prozent senken, wären rund sechs Milliarden Euro mehr im Topf der GKV. Allein diese zwei Maßnahmen könnten die große finanzielle Lücke im Gesundheitsfonds kurzfristig stopfen. Deshalb wollen wir keine Zuschüsse oder Darlehen vom Bund nach dem Prinzip „linke Tasche, rechte Tasche“, sondern einen sachgerechten Ausgleich für unsere Aufwendungen. Denn die GKV-Versicherten und deren Arbeitgeber dürfen nicht allein die Zeche bezahlen müssen.

„Alle Töpfe sind geleert“

Haben Sie denn eine Möglichkeit, gegen die Maßnahmen vorzugehen?

Es war nicht richtig, dass den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern in Sachsen und Thüringen das Geld unverhältnismäßig aus der Tasche gezogen wird. Deshalb haben wir bereits gegen den ersten Bescheid der Vermögensabschöpfung im Jahr 2021 Klage vor dem Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen eingereicht. Denn wir sind der Meinung, dass der Gesetzgeber hier seine verfassungsrechtlichen Kompetenzen überschritten hat. Es gibt jedoch noch keinen Termin für das Verfahren. Spätestens das Bundessozialgericht wird dann entscheiden, ob es zu einer Vorlage beim Bundesverfassungsgericht kommt.

Am Ende wird das Spiel so weitergehen, bis die Reserven aufgebraucht sind.

Ja, klar. Nur neigt sich dieses Spiel jetzt mangels verfügbarer Mittel dem Ende zu, denn alle Töpfe sind geleert. Nach meiner Überzeugung war es über Jahrzehnte hinweg ein hohes Gut, die GKV über Beiträge und damit fern von den Zwängen der staatlichen Haushaltspolitik zu finanzieren. Das Prinzip der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen hat meiner Meinung nach auch dafür gesorgt, dass wir eine gute Gesundheitsversorgung in Deutschland haben. Durch die massiven staatlichen Eingriffe verlieren wir zunehmend diese Unabhängigkeit. Natürlich haben wir auch im Gesundheitssystem einige Baustellen, aber im Vergleich zu anderen Ländern können wir sehr zufrieden sein. Immer wenn wir krank sind, sind wir doch froh, in Deutschland zu leben. Das ist ein großer Wert, und den müssen wir uns bewahren. Denn wenn wir über den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft reden, ist eine funktionierende Krankenversicherung ein wichtiger Baustein, den es zu erhalten gilt. Ich bin sehr froh, dass wir es mit unserer großen Solidargemeinschaft schaffen, dass die Menschen unabhängig von ihrem sozialen Status im Gesundheitssystem gut versorgt werden, auch wenn es im Kleinen hier und da knirscht und hakt. Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, dieses wertvolle System der Gesundheitsversorgung zu bewahren.

Nun haben wir viel über fehlendes Geld gesprochen. Was muss sich denn ändern, um das Problem zu lösen?

Ich glaube, wir müssen viel mehr Wert auf sinnvolle strukturelle Maßnahmen legen. Über fehlendes Geld und notwendige Lösungen diskutieren wir seit Jahren. Und es hat sich wenig geändert. Seit über zehn Jahren sprechen wir zum Beispiel in Deutschland über die Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen. Deshalb bin ich sehr froh, dass es uns jetzt in Sachsen gelungen ist, mit wichtigen Akteuren im Gesundheitswesen ein Zielbild 2030 zu entwickeln. Mit Vorschlägen, wie über 2030 hinaus hier im Freistaat eine gute Gesundheitsversorgung in allen Regionen erhalten werden kann. Inzwischen gibt es einen daraus abgeleiteten Kabinettsentwurf für eine Krankenhausplanung in Sachsen. Damit wird die Grundlage geschaffen, die alle Akteure besser in die Lage versetzt, gemeinsam und nachhaltig an der Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in Stadt und Land zu arbeiten und dabei die Qualität in der Medizin weiter zu erhöhen.

Mit weniger Fachkräften mehr Patienten versorgen

Welche Probleme sind da die größten?

Die größte Herausforderung in den nächsten Jahren wird die Demografie sein. Sowohl in der Bevölkerung als auch beim Personal im Gesundheitswesen wird sich durch den Alterungsprozess vieles ändern. Es werden in naher Zukunft viele Beschäftigte in ihre verdiente Rente gehen. Die Zahl der Fachkräfte wird deutlich sinken, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Es sei denn, es kommt eine große Zuwanderungswelle von qualifizierten Fachkräften nach Deutschland. Schon heute halten viele Ärzte und Pflegekräfte mit Migrationshintergrund die Versorgung aufrecht. Deshalb müssen wir gemeinsam überlegen, wie wir auch mit dieser Herausforderung das Gesundheitssystem zukunftsfähig halten. So werden sich zum Beispiel die Krankenhäuser, Kliniken und andere Einrichtungen zu Netzwerken zusammenfinden, um die weniger werdenden Kräfte sinnvoll einzusetzen. Die medizinische Versorgung muss so geordnet werden, dass mit einer kleiner werdenden Zahl von Fachkräften mehr Menschen betreut werden können. Da bietet auch die Telemedizin große Chancen, insbesondere für den ländlichen Raum. Das probieren wir mit Partnern in den unterschiedlichsten Projekten aktuell schon aus.

Wie kommt denn aber der nicht technikaffine Rentner auf dem Land zur Telemedizin?

Zuallererst brauchen wir natürlich flächendeckend ein gutes Datennetz, das immer funktioniert. Wenn das klappt – so ist unsere Erfahrung – sind auch immer mehr Menschen im höheren Alter durchaus bereit und in der Lage, sich mit Handy und Tablet Zugang zu Informationen zu verschaffen und mit anderen Personen – auch mit Ärzten – zu kommunizieren. Unsere neueste App-Eigenentwicklung Navida, eine digitale Gesundheitsassistentin mit Symptomchecker und digitalem Zugang zu Arztterminen – wird durchaus auch von älteren Versicherten genutzt.

Wie helfen Sie da als Krankenkasse?

Von Dirk Birgel und Lisa-Marie Leuteritz