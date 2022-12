﻿Von Aachen bis Zürich: Zehn tolle Städte, die ab Dresden ohne Umstieg per Bahn erreichbar sind

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag rollt erstmals seit sechs Jahren wieder ein Zug von Dresden in die Schweiz. Doch es gibt noch andere schöne Direktziele.

Dresden. Tagesausflüge, Städtetrips oder ab in die Ferien – mit der Bahn lassen sich ab Dresden einige tolle Ziele ohne Umstieg erreichen. Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag kommen zudem einige neue hinzu, allen voran die Rückkehr des Nachtzugs nach Zürich bringt Direktverbindungen in attraktive Städte mit sich. Die Dresdner Neuesten Nachrichten haben eine Auswahl lohnenswerter Ziele von A wie Aachen bis Z wie Zürich zusammengestellt.