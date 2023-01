﻿Kaputte Anzeige: Warum eine Dresdner S-Bahn immer nur nach Halle will

Ein Waggon der Dresdner S-Bahn zeigt seit Monaten beständig als Fahrtziel den Hauptbahnhof in Halle an. Fahrgäste sind verwundert – und die Bahn sucht nach einer Lösung.

Dresden. In Halle werden die Dummen nicht alle – und in Dresden an der Elbe ist’s genau dasselbe. So meckert zuweilen der Volksmund und übersieht dann schnell andere, weniger strittige, beide Städte verbindende Elemente. Die Bundesstraße 6 beispielsweise oder die Tatsache, dass sich hier und dort zwei Fußballvereine mit Tradition in den Niederungen der dritten Liga abmühen. Und dann ist da noch der S-Bahn-Wagen, der bereits seit Monaten auf der Dresdner Linie S 1 herumfährt und als Ziel der Fahrt beständig den Hauptbahnhof in Halle verkündet.