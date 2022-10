﻿VVO will fürs Dresdner Nebennetz eigene Batteriezug-Flotte aufbauen

Der Verkehrsverbund will 2031 die alten Dieseltriebwagen aufs Abstellgleis schicken. Doch nicht nur bei der Technik geht der Verbund jetzt ganz neue Wege.

Dresden. Bereits seit einigen Jahren plant der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) den Ausstieg, möchte auf den Nebenstrecken in und um Dresden weg vom dreckigen Diesel hin zum sauberen elektrischen Antrieb. Ab 2031 sollen moderne Batteriezüge die behäbigen Dieseltriebwagen auf den Strecken von Dresden nach Königsbrück und Kamenz, durchs Müglitztal und von Pirna nach Sebnitz ersetzen. Doch nicht nur bei der Technik möchte der Verbund jetzt gänzlich neue Wege beschreiten.

Erstmals überhaupt will der VVO für den Betrieb der genannten Strecken eine eigene Fahrzeugflotte aufbauen. Bislang müssen die mit dem Betrieb auf den einzelnen Linien beauftragten Eisenbahnunternehmen stets eigene Züge mitbringen. Der Verbund schreibt lediglich vor, welche Anforderungen – also beispielsweise Kapazität, Klimaanlage, W-Lan – die Züge zu erfüllen haben. Woher die Fahrzeuge kommen, entscheiden die Un­ternehmen selbst. Teilweise stammen die aus bestehenden, eigenen Flotten, werden geleast oder neu gekauft.

Weniger Kosten erwartet

Genau das will der Verkehrsverbund im Fall der Nebenstrecken in und um Dresden, die wie schon in der Vergangenheit für die Zeit nach 2031 im Paket ausgeschrieben werden sollen, ändern, wie Christian Schlemper, Sprecher des VVO, auf Anfrage der DNN bestätigte. Demnach werde der Verbund die für dieses Netz nötigen Züge anschaffen und dann dem späteren Betreiber zur Verfügung stellen. Das soll ei­nerseits die Kosten senken und zugleich das Angebot verbessern.

Christian Schlemper verweist auf Fördermöglichkeiten für die Fahrzeuge, die der Verbund in Anspruch nehmen könne. Unterm Strich ließe sich so Geld einsparen, was wiederum steigende Kosten auffangen und im besten Fall für die Finanzierung zusätzlicher Angebote genutzt werden könnte. Als ein Vorreiter dieses Modells gilt übrigens der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS). Der Verbund ist Eigentümer der Triebwagen, die die Mitteldeutsche Regiobahn im Auftrag des VMS unter anderem auf der Strecke zwischen Dresden und Hof einsetzt.

Test mit Batteriezug auf der Strecke nach Königsbrück

Die Entscheidung für die Batteriezüge für die nur teilweise oder gar nicht elektrifizierten Nebenstrecken im Dresdner Raum hatten die VVO-Verantwortlichen bereits vor ziemlich genau einem Jahr getroffen. Im Sommer 2020 hatte der VVO sogar einen von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) geliehenen Batteriezug auf der Strecke von Dresden nach Königsbrück testen lassen. Zeitgleich war in einer Studie neben den Akkuzügen auch der Einsatz von Wasserstoff als alternativer Antrieb un­tersucht worden.

Die Batteriezüge ziehen den nötigen Saft – solange vorhanden – aus der Oberleitung und schalten dort, wo keine Fahrdrahte hängen, auf die im Fahrzeug verbauten Akkus um. Außerdem können die Batterien beispielsweise an Endstationen geladen werden. Nötig ist dafür allerdings eine entsprechende Infrastruktur. Die braucht der Verbund, wenn er in Eigenregie eine Flotte unterhält, indes aber auch für Wartung und Reparatur der Züge.

Externe Beratung mit an Bord geholt

All diese Dinge lassen sich ebenso wenig wie neue Züge über Nacht beschaffen. Längst laufen beim Verkehrsverbund in Zusammenarbeit mit den anderen beteiligten Akteuren – darunter der Freistaat oder die DB Netz – die weiteren Vorbereitungen. Erst kürzlich hatte sich der VVO etwa eine Beratungsfirma mit ins Boot geholt, die mögliche Standorte und die Anforderungen für Werkstätten un­tersuchen sollen.