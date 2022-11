Zwischen Reick und Strehlen ging am Dienstagvormittag für rund eine halbe Stunde nichts mehr. Betroffen waren die Linien 9, 11 und 13.

Dresden. Ein Stromausfall bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) hat am Dienstagvormittag den Straßenbahnverkehr im Dresdner Südosten lahmgelegt. Betroffen war nach Angaben der DVB der Abschnitt zwischen Lennéplatz und Reick. Straßenbahnen der Linien 9 und 13 blieben in Haltestellen oder teils auf offener Strecke stehen. Auch Bahnen der Linie 11, die ebenfalls am Lennéplatz verkehrt, steckten fest.