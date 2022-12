﻿Streit um Geld für Nahverkehr in Dresden: Verkehrsclub kritisiert CDU, Linke und FDP

In der Debatte um die Finanzierung der Verkehrsbetriebe wirft der VCD den drei Fraktionen Substanzlosigkeit vor – und warnt vor einem Ausverkauf des ÖPNV.

Dresden. Mit heftiger Kritik an CDU, Linken und FDP hat sich einmal mehr der Verkehrsclub Deutschlands (VCD) in die Debatte zur Finanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) eingeschaltet. Den Stadträten der drei Fraktionen wirft die Dresdner Ortsgruppe vor, sich aufs Abwiegeln und Ablehnen zurückzuziehen. CDU, FDP und Teile der Linken hatten jüngst in verschiedenen Ausschüssen ebenso wie AfD und Freie Wähler/Freie Bürger OB Dirk Hilbert (FDP) mit dem Plan abblitzen lassen, wonach auch Autofahrer für den ÖPNV zahlen sollen.

Die Verkehrsbetriebe fahren jedes Jahr viele, viele Millionen Euro Verluste ein, die längst nicht mehr in voller Höhe durch die profitablen Unternehmen wie Sachsen Energie innerhalb des städtischen Konzerns Technische Werke Dresden ausgeglichen werden können. Die Lücke soll stattdessen über Zuschüsse aus dem Haushalt der Stadt gefüllt werden – wobei sich auch hier die Frage stellt, woher das Geld kommen soll. Eine mögliche Antwort darauf können ein Ausweiten der Anwohnerparkzonen und höhere Kosten für Anwohnerparkausweise sein sowie die Erhöhung der Parkgebühren.

VCD: Auch Autofahrer profitieren vom ÖPNV

Der Verkehrsclub sieht den Ausbau der so genannten dritten Finanzierungssäule des ÖPNV schon länger als geboten, wie der Sprecher der Ortsgruppe, Karsten Imbrock, betont: "Alle Gesellschaftsgruppen, die vom Nahverkehr profitieren, sollen auch einen Beitrag zu dessen Finanzierung leisten." Dazu zählen laut VCD auch Autofahrer: Denn je mehr Leute in Bus und Bahn sitzen, desto weniger verstopft sind die Straßen. Dass ab 1. April die Fahrkartenpreise stark steigen, aber nicht die Preise am Parkautomaten, sei ein "echter Aufreger.

In dem sich wiederholenden Gerangel um Ticketpreise und Parkgebühren werde deutlich, wie sich die Schlinge um den Dresdner Nahverkehr weiter schließe, heißt es. In dieser kommunalpolitischen Lage sei die nachhaltige Mobilität gefährdet: „So droht uns der Ausverkauf des Dresdner Nahverkehrs“, sagt VCD-Mitglied Tobias Piotrowski.

Insbesondere Christdemokraten, Liberale und Linke müssen aus der Sicht des Verkehrsclubs nun sagen, wo sie das Geld auftreiben möchten, wenn es keine dritte Finanzierungssäule des Nahverkehrs geben wird. „Sollen etwa Positionen in anderen Politikbereichen gekürzt werden, um das Parken weiter zu schonen?“, fragt Tobias Piotrowski. Die Fraktionen, so kritisiert es der Verkehrsclub, treffen „auf kurzsichtige Weise und mit weitgehend substanzlosen Argumenten eine Entscheidung zu Lasten besserer Verkehrsverhältnisse“. Eine lösungsorientierte Politik sehe anders aus: „Es wird allerhöchste Zeit, dass der ÖPNV endlich als wesentliche Säule der öffentlichen Daseinsvorsorge behandelt wird und nicht als lästiger, aber leider unvermeidlicher Kostenfaktor“, erklärt Tobias Piotrowski.