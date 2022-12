﻿Darauf fahren Kinder ab: Bahn eröffnet Familienbereich im Dresdner Hauptbahnhof

Dresden. Spielen, toben und balancieren sind zwischen Gleisen und Zügen für gewöhnlich keine gute Idee – anders am Dresdner Hauptbahnhof. Hier gibt es ab sofort einen Familienwartebereich, der allen voran den Kindern die Langeweile beim Aufenthalt vertreiben soll. In Zusammenarbeit mit dem Spielzeugproduzenten Ravensburger gestaltete die Bahn einen Teilbereich des Reisezentrums um. Geboten werden auf 75 Quadratmetern Sitzecken, Lern- und Hörspiele, Hüpf- und Balancierspiele und ein kleiner ICE.

Lob vom Deutschen Familienverband

Der Familienwartebereich ist der erste seiner Art in Deutschland, erklärt Inga Schlichting, die für derartige Projekte bei der Bahn den Hut auf hat. Ähnliche Anlagen sollen andernorts folgen. „Bahnfahren ist attraktiv für Familien, da Kinder bis 14 Jahre im Fernverkehr kostenlos fahren“, freut sich Dresdens Bahnhofsmanager Heiko Klaffenbach über das neue Angebot. Lob erntet die Bahn vom Deutschen Familienverband: „Für jedes Kind ist die erste Bahnfahrt ein besonderes Erlebnis – und jede Reise beginnt bereits am Bahnhof“, erklärt der Bundesgeschäftsführer Sebastian Heimann.

DB Lounge modernisiert

Das Spieleangebot richtet sich an Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahre. Doch auch für „große“ Fahrgäste gibt es am Hauptbahnhof etwas Neues. In den vergangenen Wochen hatte die Deutsche Bahn die DB Lounge modernisieren lassen. Das Angebot richtet sich nur an Premiumkunden (etwa 1. Klasse im Flex-Preis oder 1. Klasse Bahncard 100). Neben Sitzbereichen zum Entspannen oder Arbeiten gibt es hier auch eine Servicetheke und Erfrischungsgetränke. In die Errichtung der Spielewelt hat die Bahn 130 000 Euro investiert, die Renovierung der Lounge kostete etwa 700 000 Euro.