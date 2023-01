﻿Hauptuntersuchung fällig: Schwebebahn in Dresden fast zwei Monate außer Betrieb

Bei der Dresdner Schwebebahn steht eine wichtige und umfangreiche Untersuchung an. Am Ende muss der TÜV sein Okay geben.

Die Dresdner Schwebebahn steht ab Montag für mehrere Wochen still. Bei der Bergbahn in Loschwitz steht nach zehn Jahren die nächste Hauptuntersuchung an

Dresden. Zwangspause für die Dresdner Schwebebahn: Wegen der alle zehn Jahre fälligen Hauptuntersuchung muss ab Montag bis 17. März der Betrieb eingestellt werden. Fachleute werden in den kommenden Wochen die Bahn einer umfassenden Kontrolle unterziehen, kündigen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) an. Am Ende muss der TÜV sein Okay geben, damit die Bergbahn weitere zehn Jahre Menschen den Hang in Loschwitz hinauf- und hinunter chauffieren kann.

Die Techniker werden während der Untersuchung an beiden Wagenkästen sämtliche Teile des Fahrwerks wie Achsen, Bremsen, Laufräder oder Seilaufhängungen ausbauen und genau durchchecken – und bei Bedarf austauschen. Im Inneren der beiden Wagen wird die Dachlackierung teilweise entfernt. So können die Mitarbeiter der beauftragten Fachfirma eine Werkstoffprüfung der sicherheitsrelevanten Bauteile durchführen und die Schweißnähte der tragenden Aufhängung am Dach kontrollieren, teilen die Verkehrsbetriebe mit.

Polster aus der DVB-eigenen Sattlerei

Parallel dazu überprüfen, warten und schmieren die Bergbahnmitarbeiter alle Treibscheiben, Zahnräder und Wellen im Maschinenhaus an der oberen Station. Auch die insgesamt 33 stählernen Stützen sowie die Fahrbahnträger der 274 Meter langen Schwebebahn werden laut DVB unter die Lupe genommen.

Im Zuge der Hauptuntersuchung wollen die Fachleute auch einige Fenster der Wagen austauschen. Die Witterung hatte dort über die Jahre ihre Spuren hinterlassen und für Verfärbungen und Eintrübungen gesorgt. Außerdem lassen die Verkehrsbetriebe die Sitzpolster erneuern. Diese sind wie bisher mit Kunstleder bezogen und haben ei­nen ähnlichen Farbton wie die bisherigen – erfüllen aber die neuesten Anforderungen an den Brandschutz. Angefertigt werden die Polster in der Sattlerei der DVB im Straßenbahnhof Gorbitz.

Linie 84/521 als Ersatz empfohlen

Die Kosten für die Wartung, Reparaturen und die Prüfung beziffern die Dresdner Verkehrsbetriebe mit etwa 20 000 Euro. Die sonst jährliche Frühjahrsrevision wird im Rahmen der Hauptuntersuchung gleich mit erledigt. Die Prüfung durch den TÜV ist am 15. März geplant, kommt nichts dazwischen, könnte die Bahn am 18. März ab 10 Uhr wieder durchstarten. „Wegen ihres hervorragenden technischen Zustands müssen diesmal nur kleine Arbeiten durchgeführt werden, so dass die Sachverständigen von einer problemlosen und pünktlichen Wiederinbetriebnahme ausgehen“, heißt es von den DVB. Fahrgästen von und nach Oberloschwitz wird empfohlen, während der Betriebspause die Buslinie 84/521 zu nutzen.

Von seko