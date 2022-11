﻿S-Bahn-Ausfälle in Dresden: Wie die Deutsche Bahn das Problem lösen will

Seit Sommer gibt es massive Einschränkungen auf der Schiene in und um Dresden. Was dahinter steckt – und ab wann frühestens Besserung in Sicht ist.

Dresden. Beinah im Zehn-Minuten-Takt rollen die S-Bahnen zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Pirna – normalerweise. Doch der Takt im S-Bahn-Netz ist aus den Fugen geraten, seit Monaten klaffen Lücken im Fahrplan. Weil der Deutschen Bahn die Lok- und Triebfahrzeugführer fehlen, hatte das Unternehmen in Absprache mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) das Angebot eingedampft. Und bis heute kann die Bahn nicht verbindlich sagen, wann sich die Lage bessern wird.

Bereits im Frühsommer hatte die Bahn reagieren müssen, den Fahrplan auf der S 1 und S 2 umgekrempelt, einzelne Verbindungen gestrichen, weil ihr die Leute fehlten, die in der Lok oder im Führerstand des Triebwagens dafür sorgen, dass die Züge fahren. Zu viele Lokführer hatten sich krankgemeldet. Auf Anfrage der DNN erklärte die Bahn seinerzeit, dass Mitte August mit spürbarer Verbesserung zu rechnen sei – "wenn unsere neuen Mitarbeitenden einsatzfähig sein werden."

Bahn und VVO zogen die Notbremse

Doch es kam anders. Im September mussten Bahn und Verkehrsverbund sogar die Notbremse ziehen. Denn die Personallage hatte sich nicht gebessert. Um „einen stabilen Betrieb zu ermöglichen“, schmolz die Bahn ihr Angebot ein, der Verkehrsverbund verweist auf ein Minus von fast zehn Prozent. Geplanter Ausfall, um ein verlässliches Angebot zu garantieren, statt zu viele unerwartete Ausfälle, bei denen die wartenden Fahrgäste völlig verärgert am Bahnsteig zurückbleiben.

Seitdem gibt es Einschränkungen. Auf der S 1 entfallen zahlreiche Fahrten im Berufsverkehr zwischen Meißen und Pirna, die S 2 verkehrt an Wochenenden nur im Stundentakt und nur zwischen Flughafen und Hauptbahnhof, die Züge der S 3 rollen nur noch zwischen Dresden und Tharandt. Gekürzt wurde auch bei der Regionalbahn 33 nach Königsbrück, die Züge enden bis auf Weiteres in Ottendorf-Okrilla Süd, von da geht es mit dem Bus weiter. Immerhin: Auf der zwischenzeitlich ebenso betroffenen S 8 gilt seit Anfang November in den Hauptverkehrszeiten wieder der erst vor ei­nem Jahr eingeführte 30-Minuten-Takt, die Züge der S 2 fahren statt mit zwei nun mit drei Wagen und zwischen Freital-Deuben und Klingenberg-Colmnitz sollen Busse die Ausfälle in Teilen kompensieren.

Krankheitsbedingte Untauglichkeit bei Lokführern

Bei den Ursachen für die schwierige Lage verweist die Bahn weiterhin auf den „hohen Krankenstand“. Dahinter stecke einerseits Corona, zugleich verweist eine Sprecherin der Bahn aber auch auf eine „krankheitsbedingte Untauglichkeit bei Triebfahrzeugführern“. In der Summe stünden so nicht ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung. Zwar waren im Sommer, als die Bahn noch mit einer Verbesserung der Lage gerechnet hatte, neue Kollegen frisch von der Schulbank hinzugekommen. Doch insgesamt habe sich die Lage seither weiter angespannt.

Tatsächlich haben viele Unternehmen in der Branche mit Personalmangel zu kämpfen. Die Länderbahn, deren Züge Dresden mit Görlitz und Zittau verbinden, hatte im Sommer deshalb ebenfalls für einige Wochen den Fahrplan einkürzen müssen. Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mussten reagieren und ausdünnen – wobei derzeit das Angebot wieder Schritt für Schritt hochgefahren wird.

Fachkräftemangel verschärft die Situation

Doch es sind laut Bahn nicht nur die vielen krankgemeldeten Kollegen. Ende des vergangenen Jahres hatte das Unternehmen den Betrieb der nicht elektrifizierten Nebenstrecken in und um Dresden übernommen. Vom vorherigen Betreiber, so erklärt es die Bahnsprecherin, seien jedoch "weniger Personalübernahmen erfolgt". Ausgebildete Lokführer seien aber per se kaum auf dem Markt verfügbar. Hinzu sei die Ende des Jahres umgesetzte Verdichtung des Taktes auf der Strecke nach Kamenz gekommen – die auch mehr personelle Ressourcen erfordert.

Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe hatten ihre personellen Nöte nicht allein mit den krankheitsbedingten Ausfällen begründet – sondern ebenfalls auf den Fachkräftemangel verwiesen und waren deshalb beim Anwerben neuer Mitar­beiter in die Offensive gegangen. So will auch die Bahn das Problem lösen: "Wir haben unsere Bemühungen, neue Kollegen anzuwerben, in­tensiviert", erklärt die Bahnsprecherin. Es seien zusätzliche Ausbildungsklassen für den Quereinstieg gebildet und der Einsatz von Leihlokführern und Kollegen aus dem bundesweiten Einsatzpool forciert worden. Aber auch um das vorhandene Personal will sich die Bahn intensiver kümmern: "Wir verstärken Maßnahmen zur Gesundheitsprävention und Wiedereingliederung."

Ob und wann diese Anstrengungen fruchten, bleibt abzuwarten. „Wir gehen davon aus, dass wir ab Anfang des Jahres wieder einige Leistungen aufnehmen können. Das befindet sich derzeit noch in Prüfung“, so die Sprecherin.