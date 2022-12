﻿Drastische Erhöhung der Fahrkartenpreise in Dresden: Das kosten Bus und Bahn ab 1. April

Dresden. Fahrgäste von Bus und Bahn müssen ab 1. April deutlich tiefer in die Tasche greifen. Wegen stark gestiegener Kosten erhöht der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) die Preise für die Tickets. Stammkunden müssen sich auf ein Plus von im Schnitt mehr als 13 Prozent einstellen, auch die Preise für Einzelfahrscheine und Tageskarten steigen. Nicht betroffen sind das Bildungs- und Azubiticket. Die Entscheidung ist am Donnerstag auf der Verbandsversammlung des VVO getroffen worden.

In den vergangenen Jahren hatte der Verkehrsverbund immer wieder die Preise erhöht, um steigende Kosten aufzufangen. Die Erhöhungen fielen allerdings deutlich moderater aus, zudem wurden die Stammkunden dabei oft weniger geschröpft als Gelegenheitsfahrer. Angesichts explodierender Kosten – der Verbund verweist allen voran auf die hohe Inflation und die „dramatisch gestiegenen Strom- und Kraftstoffpreise“ – habe sich zwischen den Einnahmen und den Ausgaben nun jedoch eine gewaltige Lücke aufgetan, die in den nächsten Jahren wohl noch sogar weiter wachsen werde.

Mit der deutlichen Erhöhung will der Verkehrsbund dieser Entwicklung nun Rechnung tragen. Im Ge­genzug müssten sonst Angebote gekürzt werden, was jedoch die Ziele der Verkehrswende konterkarieren würde. Neben den höheren Einnahmen aus dem Erlös des Ticketverkaufs setzt der Verband außerdem auf höhere öffentliche Zuschüsse.

Tageskarte für Dresden teurer als fürs Umland

Durch die Erhöhung rechnen die Verantwortlichen beim Verbund mit Mehreinnahmen in Höhe von etwas mehr als 16 Millionen Euro. Bei den Zeitkarten werden die Erhöhungen je nach Ticket mit 13 bis 14,3 Prozent beziffert, bei den Einzel- und Tageskarten liegen diese den Angaben nach zwischen 10,8 und 20 Prozent.

Eines Besonderheit ergibt sich bei der Tageskarte: Nachdem bereits im April des vergangenen Jahres der Preis für die Einzelfahrt zwischen Dresden und in den anderen Zonen entkoppelt wurde – in der Landeshauptstadt kostet diese seither 20 Cent mehr – wird künftig auch bei der Tageskarte unterschieden. Ein Tag Bus und Bahn in Dresden kosten ab 1. April acht Euro. Die Preise für die Tageskarte für eine Tarifzone im Umland bleiben indes mit jeweils 6,90 Euro unangetastet. Es gehe darum, „die stärkere Fahrtenhäufigkeit in Dresden preislich abbilden zu können, ohne dabei die Tageskartennutzer in den regionalen Tarifzonen zu benachteiligen“, begründet das der Verbund.

Wie sehr die Erhöhungen die Menschen am Ende tatsächlich treffen werden, ist jedoch offen. Denn mit der zum 1. April geplanten Einführung des 49-Euro-Tickets stünde eine preisliche Alternative zur Verfügung. Das Angebot spart andererseits aber auch zusätzliche Leistungen wie die Übertragbarkeit, die Mitnahme des Fahrrads oder eines Hundes oder das Car- und Bikesharing aus - die durch die Abo-Karte des VVO wiederum gedeckt ist. Am Ende müssen Stammkunden hier schauen, welches Angebot sich für sie besser rechnet.