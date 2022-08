Der Verkehrsverbund Oberelbe schlägt angesichts explodierender Energiepreise Alarm: Kommt keine Hilfe vom Bund, müssten etwa ein Drittel des Bahnverkehrs gestrichen und die Tarife um bis zu 15 Prozent erhöht werden.

Dresden. Angesichts stark steigender Kosten allen voran für die Energie hat der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) jetzt Alarm geschlagen: Ohne deutlich höhere Zuwendungen seitens des Bundes drohen auch auf den Schienen in und um Dresden schon bald massive Kürzungen beim Angebot sowie eine drastische Anhebung der Fahrpreise. Allein im Haushalt des Verkehrsverbundes, der den Schienennahverkehr in der Region bestellt, fehlen für das kommende Jahr neun Millionen Euro.

Der Nahverkehr auf der Schiene wird in großen Teilen über die so genannten Regionalisierungsmittel finanziert, die der Bund an die Länder verteilt. Allein durch eine moderate Anhebung dieser Mittel können die steigenden Kosten nicht abgefangen werden, heißt es vom Verbund. Stattdessen müsste die Lücke durch Angebotskürzungen und höhere Fahrpreise geschlossen werden.