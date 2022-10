﻿Das bringt der neue Fahrplan der Bahn für Dresden

Dresden. Im Nachtzug nach Zürich, mit dem ICE täglich nach Hamburg und eine wenig brauchbare Direktverbindung nach Stuttgart – mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember ergeben sich für Reisende aus Dresden neue Fahrtmöglichkeiten. Die DNN geben einen ersten Überblick.

Mit dem Nachtzug von Dresden wieder bis nach Zürich

Nach sechs Jahren Pause werden ab Dezember erstmals wieder Nachtzüge von Dresden nach Zürich fahren (DNN berichteten). Die Schweizerischen Bundesbahnen und die Tschechischen Bahnen planen eine gemeinsame Verbindung von Prag über Dresden und Leipzig nach Zürich. Der Zug verlässt um 21.10 Uhr Dresden und erreicht Zürich am Morgen um 9.05 Uhr. In der Gegenrichtung beginnt die Fahrt um 19.59 Uhr – die Ankunft in Dresden ist um 7.05 Uhr vorgesehen. Weitere Halte sind unter anderem Frankfurt/M., Karlsruhe, Freiburg und Basel.

Zwei Stunden mehr Zeit für den Tagesausflüge nach Prag

Aktuell fährt der erste Zug am Morgen um 8.10 Uhr ab Dresden nach Prag, retour startet um 17.37 Uhr der letzte Direktzug an der Moldau. Doch dank des Zürich-Nachtzugs lässt sich für Tagesausflüge in die Goldene Stadt nun noch etwas mehr Zeit herausschlagen. Denn wie die Deutsche Bahn jetzt bestätigte, werden neben Schlaf- und Liegewagen auch Sitzwagen am Zug hängen – was „auch preisgünstige Intercity-Verbindungen ohne vorherige Reservierung“ ermöglicht. Der Nachtzug fährt ab Dresden eine Stunde früher als der bisher erste Zug und verlässt Prag erst gegen 18.25 Uhr. Damit ergeben sich rund neun statt wie bisher sieben Stunden Aufenthalt in Prag. Auch die anderen Städte auf der Route nach Zürich lassen sich „sitzend“ erreichen, nebenher entsteht so auch eine zusätzliche, 30 Minuten frühere Fahrt von Leipzig (ab 5.45 Uhr) nach Dresden.

Mit Svíčková und Fassbier von Dresden nach Rostock

Mit dem Fahrplanwechsel sorgen die Tschechischen Bahnen auch für eine zusätzliche Verbindung von Dresden nach Rostock. Der Eurocity, der Prag am frühen Morgen in Richtung Dresden und Berlin verlässt, wird über die Bundeshauptstadt hinaus verlängert und fährt künftig bis Rostock (Abfahrt in Dresden voraussichtlich ab 8.52 Uhr, Ankunft aus Richtung Rostock kurz nach 19 Uhr). Laut Fahrplandaten der tschechischen Eisenbahnnetzverwaltung hängt am Zug auch ein tschechischer Speisewagen – wo sich Reisende die Fahrt an die deutsche Ostseeküste mit traditionellen böhmischen Spezialitäten wie Svíčková und Fassbier vertun können.

Die Speisewagen des Eurocitys von Prag über Dresden nach Berlin sind längst kein Geheimtipp mehr. © Quelle: Sebastian Kositz/Archiv

Monatelang keine Intercitys von Dresden nach Warnemünde

Apropos Ostsee: Seit mehr als zwei Jahren fahren mehrfach täglich Intercitys von Dresden über Berlin und Rostock bis nach Warnemünde und umgekehrt. Das werden die Züge auch im kommenden Jahr tun – allerdings mit einer sehr langen Pause ausgerechnet in den Sommermonaten. Die Deutsche Bahn packt für den Ausbau der Strecke Dresden-Berlin ab Frühjahr den Abschnitt zwischen Rangsdorf und Glasower Damm Süd (südlich von Berlin) an. Dazu muss die komplette Trasse gesperrt werden (DNN berichteten). Das Gros der Fernzüge zwischen Dresden und Berlin wird umgeleitet – die Intercitys von der Elbe an die Ostsee werden jedoch kurzerhand eingekürzt. Sie fahren vom 22. April bis 10. November nur zwischen Warnemünde und Flughafen BER.

Mit dem ICE täglich von Dresden direkt bis Hamburg

Mehr Verkehr verspricht die Bahn indes zwischen Dresden und Hamburg. Das ICE-Zugpaar Dresden-Berlin werde verlängert und bietet künftig eine weitere tägliche Direktverbindung zwischen Elbflorenz und Hansestadt. Abfahrt ist in Dresden um 6.54 Uhr – damit erreichen Reisende aus Dresden künftig Berlin auch sonntags schon um 8.46 Uhr, wirbt die Bahn. Die Rückfahrt aus Hamburg kommt um 21.07 Uhr in Sachsens Landeshauptstadt an.

Mehr Angebot an Wochenenden auf IC-Linie Dresden-Köln

Fest etabliert ist seit einigen Jahren auch die IC-Linie von Dresden über Leipzig, Magdeburg und Hannover nach Köln. Hier will die Bahn nun auch am Wochenende mehr fahren lassen, was unter anderem eine Fahrt ab Dresden ab 5.12 Uhr in Richtung Hannover (Ankunft 9.23 Uhr) und Köln mit sich bringt oder eine zusätzliche Intercity-Fahrt von Leipzig (ab 7.31 Uhr) nach Dresden (an 8.37 Uhr) ermöglicht.

Infos und Fahrkarten ab 12. Oktober Alle Informationen zu den Verbindungen im neuen Fahrplan werden sich ab 12. Oktober auf der Internetseite der Bahn oder in der Navigator-App abrufen lassen. Ab diesem Tag wird auch erstmals eine Buchung für Fahrten nach dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember möglich sein. Internetbahn.de

Eine „absurde“ Direktverbindung nach Stuttgart

Außerdem wird die IC-Linie von Dresden nach Köln über die Domstadt hinaus deutlich ausgedehnt. Die Bahn verweist auf Bonn, Koblenz und Mainz als weitere Ziele. Nach DNN-Informationen werden diese Züge sogar noch weiter in den Süden nach Mannheim, Stuttgart und Offenburg durchfahren. Diese Direktverbindung macht allerdings eher für Reisende ab Magdeburg oder Hannover Sinn – während der Dresdner hier zwar nicht umsteigen muss, allerdings mit der Kirche ums Dorf fährt. Mehr als elf Stunden müssen für diese Deutschlandrundfahrt bis Stuttgart eingeplant werden, deutlicher fixer geht es mit Umstieg in Leipzig oder Frankfurt/M. Voraussichtlich ab September wird auf der neuen Mammutlinie Dresden-Stuttgart offenbar auch einmal täglich ein ICE eingesetzt.

Ab April wieder mit dem ICE bis Saarbrücken

Voraussichtlich ab dem 1. April wird es auch wieder eine direkte ICE-Verbindung zwischen Dresden und Saarbrücken geben – nachdem diese Ende 2020 aus dem Fahrplan verschwunden war. Die Züge fahren über Leipzig, Erfurt, Frankfurt/M., Darmstadt und Mannheim. Eine offizielle Ankündigung dazu seitens der Bahn steht aber noch aus.