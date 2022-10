﻿Neue Straßenbahnen für Dresden: Ab wann und auf welcher Linie sie fahren könnten

Derzeit fahren die neuen Stadtbahnwagen noch als Fahrschule durch die Stadt. Doch schon in Kürze könnten in sie erstmals Fahrgäste einsteigen.

Dresden. Quasi in einer Nacht- und Nebelaktion war vor mehr als einem Jahr der erste neuen Stadtbahnwagen aus dem Werk in Bautzen nach Dresden geschafft worden, weitere zwei folgten. Auf Probefahrten waren die mehr als 40 Meter langen Fahrzeuge immer wieder mal zu erspähen – im Linienbetrieb sind die neuen Trams allerdings noch nicht angekommen. Bisher avisierte Termine waren nicht zu halten. Doch nun sind die Verantwortlichen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zuversichtlich, dass schon bald die ersten Fahrgäste einsteigen dürfen.

Eigentlich sollten die ersten neuen Straßenbahnen schon im Frühjahr die Flotte der Verkehrsbetriebe verstärken. Doch der Start im Regelbetrieb musste ein ums andere Mal verschoben werden, weil die Tests etliche Entwicklungs- und Fertigungsfehler offenbarten. Keine gravierende Dinge und bei derartigen Aufträgen auch nicht wirklich unüblich, die aber mit den Fachleuten vom Hersteller Alstom sukzessive abgearbeitet werden mussten.

Fahrschule läuft seit September

Inzwischen sind viele der Punkte abgehakt, weshalb DVB-Sprecher Falk Lösch vorsichtig optimistisch ist, dass eventuell bis Ende November die erste Straßenbahn ihre Zulassung erhält und endlich im Linienverkehr ran kann. Das endgültige Okay steht allerdings weiterhin noch aus, betont der Sprecher.

Doch es geht nicht allein nur um die Technik. Damit die neuen Straßenbahnen rollen können, braucht es auch Fahrer, die sie fahren können – und die müssen mit dem neuen Fahrzeug zuvor alle noch einmal zur Fahrschule. Seit September laufen die Schulungsfahrten, inzwischen, so sagt Falk Lösch, seien bereits 60 Mitarbeiter fit für die Neue. Die Fahrer müssen dabei nicht nur die Steuerung beherrschen, sondern auch wissen, wo sie im Fall ei­ner Havarie an der Bahn Hand anlegen müssen. „Und nicht zuletzt geht es auch um das Gefühl für die neuen Bahnen“, erklärt Falk Lösch. Denn die neuen Bahnen sind 35 Zentimeter breiter als die bisherigen.

Umbau auch im Betriebshof

Ein Umstand, der auch in anderlei Hinsicht noch viel Handeln erfordert. Das gilt im Großen für etliche Abschnitte im Schienennetz, wo die Gleise noch immer nicht genügend Abstand zueinander haben, damit die neuen Wagen aneinander vorbeifahren können. Zwar werden bereits seit Jahrzehnten bei Arbeiten am Netz die Abstände konsequent erweitert. Aber noch immer gibt es viele Stellen, wo die Gleise noch zu nah beieinander liegen. Und auch in den Depots gibt es einiges zu tun.

Dort stimmen zwar die Abstände zwischen den Gleisen, aber die Gruben darunter, in den die Monteure während der Wartung unter die Wagen gelangen, sind zu schmal. Damit sich die Fachleute bei Arbeiten an den neuen Wagenkästen nicht die Finger einklemmen, müssen die ebenso aufgeweitet werden. Ein Schacht im Betriebshof Trachenberge ist bereits fertig, an weiteren wird gearbeitet, sagt der DVB-Sprecher.

30 neue Bahnen plus Option auf zehn weitere

Insgesamt haben die Verkehrsbetriebe beim damaligen Hersteller Bombardier – die beiden Werke in Görlitz und Bautzen, wo die Bahnen gebaut werden, gehören heute zum französischen Konzern Alstom – 30 neue Stadtbahnwagen bestellt, plus Option auf zehn weitere. Eingesetzt werden sollten die ersten der gelieferten Fahrzeuge ursprünglich mal auf der Linie 7. „Mit 55 000 Fahrgästen am Tag ist das unsere nachgefragteste Linie“, betont Falk Lösch. Zumal mit der neuen Straßenbahntrasse von Löbtau in Richtung Südvorstadt, die durch die Linie 7 bedient werden soll, diese Nachfrage noch einmal kräftig steigen dürfte.

Seinerzeit hatten die Verantwortlichen allerdings auch mit einer baldigen Sanierung der Königsbrücker Straße und des Kesselsdorfer Straße gerechnet, wo bislang in Teilen die Gleise noch zu dicht beisammen liegen. Doch noch immer ist nicht absehbar, wann überhaupt hier einmal die Bagger anrollen werden. Deshalb werden die Stadtbahnwagen zunächst auf der Linie 2 fahren. Die Trasse zwischen Gorbitz und Prohlis ist bereits entsprechend ausgebaut.

Tatras rollen endgültig aufs Abstellgleis

Später könnten die neuen Wagen auch auf der ebenfalls stark nachgefragten Linie 3 verkehren. Knackpunkt hinsichtlich der Gleisabstände ist auf dieser Verbindung bisher aber die Großenhainer Straße. In ei­nem Abschnitt laufen derzeit die Ar­beiten (Fertigstellung geplant im Frühjahr 2023), ein weiterer hin in Richtung Trachenberger Platz soll danach angepackt werden. Während der Bauzeit ist ein eingleisiger Betrieb geplant, weshalb die Bahnen mangels Gegenverkehr bereits vor der 2024 avisierten Fertigstellung dort ausreichend Platz haben.

DVB-Sprecher Falk Lösch geht davon aus, dass nach Zulassung der ersten Straßenbahn auch die beiden anderen rasch folgen werden. Eine vierte sei im Bautzener Werk bereits in großen Teilen fertiggestellt. Mit der schrittweisen Inbetriebnahme der neuen Fahrzeuge heißt es für die Dresdner aber auch Abschied nehmen von den Tatras, die bisher noch als Reservezüge eingesetzt werden. Gleiches gelte auch für die ersten der in den 1990er Jahren gelieferten Niederflurbahnen, die inzwischen auch seit mehr als 25 Jahre über die Dresdner Gleise rollen.