Neue Straßenbahn in Dresden geht am 26. November auf Linie

Dresden. Mehr als ein Jahr ist seit Lieferung des ersten neuen Stadtbahnwagens vergangen, nun geht die Tram endlich auf Linie! Nach den vielen, vielen Test- und Ausbildungsfahrten in den vergangenen Monaten dürfen ab 26. November erstmals Fahrgäste einsteigen. Ein Ereignis, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit einem Programm für große und kleine Straßenbahnfreunde feiern wird.

Schon länger stand fest, dass die neuen Bahnen zunächst auf der Linie 2 eingesetzt werden (DNN berichteten). Die Neue vom Typ NGT DX DD wird am 26. November exakt um – so der Fahrplan – 16.02 Uhr an der Gleisschleife Kleinzschachwitz durchstarten. Zuvor ist dort ein Fest geplant, mit dem die Verkehrsbetriebe nicht nur die neue Tram, sondern auch die Freigabe der Strecke auf der Berthold-Haupt-Straße nach umfangreichem Ausbau in den vergangenen Wochen feiern möchten.

Schnupperfahrten mit neuer Straßenbahn in Dresden

Geplant sind dazu zwischen 10 und 16 Uhr in und um die Gleisschleife Kleinzschachwitz Baustellenführungen, Schnupperfahrten mit der neuen Tram und einer historischen Tatra, Mitmachaktionen für Kinder sowie der Verkauf von Souvenirs. Die Schnupperfahrten mit dem neuen Stadtbahnwagen und dem roten Tatrazug 2000 starten voraussichtlich ab 10.15 Uhr und führen über den Betriebshof Reick.

