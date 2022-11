﻿Ausgebremst: Deshalb blieb Dresdens neue Straßenbahn am Montag im Depot

Mit einer großen Sause sind die ersten beiden Fahrzeuge am Sonnabend offiziell auf Linie gegangen. Doch nun mussten doch noch mal die Techniker ran.

Der erste Einsatz der neuen Straßenbahnen im Liniennetz ist am Sonnabend in Kleinzschachwitz groß gefeiert worden. Doch richtig durchstarten konnte die Neue noch nicht. Am Montag blieb sie im Depot.

Dresden. Mit reichlich Tamtam haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Sonnabend die ersten beiden neuen Straßenbahnen auf Linie geschickt – doch nach der großen Feier musste die Neue am Montag entgegen aller Pläne erst einmal im Depot verbleiben. Denn die Sause mit den vielen, vielen Fahrgästen hatte einige kleinere Stellschrauben aufgezeigt, an denen die Techniker jetzt noch einmal drehen müssen.

Eigentlich sollte die neue Straßenbahn seit Sonnabend tagtäglich im Linienbetrieb auf der „2“ im Einsatz sein. Doch wer am Montag hoffte, die Neue im Stadtbild zu erblicken, wartete vergeblich. Bei den Dingen, die nun im Depot nachgebessert werden müssen, handele es sich um keine gravierenden Fehler, beruhigt DVB-Sprecher Falk Lösch. Am Dienstag oder spätestens am Mittwoch könnten die Straßenbahnen wieder fahren.

Bis zu vier Wagen sollen noch dieses Jahr in Betrieb gehen

Die Dresdner Verkehrsbetriebe planen, bis Ende des Jahres bis zu vier Wagen im Einsatz zu haben. Ab Januar sollen dann jeweils in engen Abständen von zwei bis drei Wochen die anderen der insgesamt 30 beim Hersteller Alstom bestellten Fahrzeuge nach Dresden geliefert und peu à peu in Betrieb genommen werden. Zunächst werden die neuen Bahnen auf der Linie 2 eingesetzt, später auch auf der "3" und weiteren Linien.