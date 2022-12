﻿Podemus will raus aus dem Dresdner Hauptbahnhof

Marché ist schon weg, bald werden zwei weitere der großen Geschäfte folgen. Die Bahn sucht intensiv Nachfolger für die Flächen.

Dresden. Mehr als 60 000 Menschen strömen täglich durch den Dresdner Hauptbahnhof, steigen hier in Züge ein, nutzen aber auch die vielen Geschäfte. Um die 40 sind es, doch nun deuten sich einige Veränderungen an. Viele Mietverträge werden derzeit neu verhandelt, mit Marché ist schon vor Monaten ein wichtiger Ankermieter ausgezogen. Nach der Insolvenz der Schuhhandelskette Görtz wird sich ein weiteres der großen Geschäfte verabschieden – und auch Podemus will seinen Biomarkt in einigen Monaten schließen.