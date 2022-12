﻿Gesprengte Ticketautomaten: Erste Geräte in Dresden und Heidenau nur noch bargeldlos

Regelmäßig werden Ticketgeräte an S-Bahn-Stationen gesprengt und geplündert. Die Schäden sind immens. Nun reagieren Verkehrsverbund und Bahn.

Dresden. Immer wieder kracht’s auf den Bahnsteigen in und um Dresden – weil dreiste Räuber Fahrkartenautomaten in die Luft sprengen, um ans Geld in der Kasse zu gelangen. Der Schaden ist stets immens, denn neben dem geklauten Geld ist zumeist auch der Automat komplett hinüber. Nun reagieren die Verantwortlichen beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und bei der Deutschen Bahn: Bereits im Januar werden im Rahmen eines Pilotprojekts die ersten zwei Automaten auf bargeldlosen Betrieb umgestellt.