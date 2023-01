In einem Pilotprojekt werden die Ticketautomaten in Dresden-Zschachwitz und Heidenau-Großsedlitz umgerüstet. Damit reagieren Bahn und Verkehrsverbund auch auf die wiederholte Sprengung der Automaten.

Die Bahn und der Verkehrsverbund rüsten jetzt die ersten beiden Automaten an zwei S-Bahn-Stationen in Dresden und Heidenau auf bargeldlose Bezahlung um. Künftig können Fahrgäste hier nicht mehr mit Münzen oder Scheinen bezahlen.

Ab Donnerstag erste Ticketautomaten an S-Bahn-Stationen in Dresden nur noch bargeldlos

Dresden. An den Fahrkartenautomaten an den S-Bahn-Haltepunkten Dresden-Zschachwitz und Heidenau-Großsedlitz können ab diesem Donnerstag Tickets nicht mehr mit Münzen und Scheinen bezahlt werden. Fahrgäste, die hier ein Ticket kaufen möchten, müssen indes ihre Geldkarte zücken oder kontaktlos etwa mit dem Handy bezahlen.

Die beiden Automaten werden im Verlauf des Tages entsprechend umgerüstet. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), die damit allen voran auf die wiederholte Sprengung von Automaten durch Räuber reagieren, die so ans Geld in der Kasse zu gelangen hoffen (DNN berichteten). Beide Automaten waren in der Vergangenheit wiederholt das Ziel der brachialen Masche. Zugleich erwarten die Bahn und der Verkehrsverbund Impulse zur Gestaltung des Ticketverkaufs in der Zukunft.

42 Prozent der Tickets werden am Automaten bereits mit Karte bezahlt

Den Angaben des VVO zufolge hat der Anteil der elektronischen Zahlung seit Jahren verbundweit zugenommen. „Seit 2019 ist der Anteil der Ticketverkäufe, die an den Automaten mit Karte bezahlt werden, von 27 auf 42 Prozent gestiegen“, erklärt Alexander Zschoche vom Verkehrsverbund. Zugleich sei auch der Marktanteil der Ticketapps deutlich gewachsen.

Derzeit stehen den Fahrgästen 107 Ticketautomaten an den Bahnhöfen im Verbundraum zur Verfügung – die allesamt mit einem Kontaktlosterminal ausgerüstet sind. Neben allen gängigen Kredit- und Debitkarten mit Kontaktlosfunktion können Kunden etwa auch per Apple Pay oder Google Pay zahlen.

„Mit den beiden Automaten testen wir die Akzeptanz bewusst an Orten, an denen der Umsatz nicht so hoch ist“, erläutert Alexander Zschoche. „Zudem sind in Dresden und Heidenau weitere Automaten beziehungsweise Servicestellen verfügbar, so dass die Fahrgäste auf Alternativen in der Umgebung zurückgreifen können.“