﻿Bahn frei: Neue Straßenbahn in Dresden soll ab Montag wieder durchstarten

Dresden. Eher holprig als rundum glatt verlief der langherbeigesehnte Start der neuen Straßenbahnen, denn schon nach wenigen Tagen im Linieneinsatz standen die ersten beiden Wagen wieder im Depot. Von "Kinderkrankheiten" sprechen die Verantwortlichen bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) und zeigen sich zuversichtlich, dass nun pünktlich zum Fest die neue "Bimmel" der Dresdner endlich regelmäßig fahren wird. Die DNN erklären, woran genau es hakte, wie die Fehler behoben wurden – und ab wann die "Neuen" nun rollen werden.

Das Problem: Eingefrorene Displays und technische Macken

Als die Verkehrsbetriebe Ende November mit viel Tamtam die ersten beiden neuen Straßenbahnen auf Linie schickten, kamen die Leute in Scharen und sorgten für einen wahren Stresstest – der dann auch gleich einige Mängel aufdeckte, den die Techniker so in bisherigen Checks wohl gar nicht finden konnten. Weil offenbar mehrere Menschen gleichzeitig an Haltewunschtasten drückten, "fror" vorn beim Fahrer ein Teil des großen Bildschirms ein.

Später fielen dann noch zwei weitere kleinere Macken auf: So klemmte es bei der Technik, mit der sich die Bahnen an den Ampeln anmelden, ebenso wie an jenen Bauteilen, die die genaue Position der Wagen zwischen Haltestellen ermitteln.

Das Display direkt vorm Fahrer „friert“ gelegentlich ein. Ein Software-Update soll das Problem nun endgültig beseitigen. © Quelle: Sebastian Kositz

Die Behebung: Software-Update für die neue „Bimmel“

Dass solche Fehler zu Beginn auftreten, sei keineswegs ungewöhnlich, betonen die Vertreter der Verkehrsbetriebe und des Herstellers Alstom unisono. Die Anpassung der Fahrzeuge an die bei Verkehrsbetrieben und in Städten genutzten elektronischen Systeme sei stets sehr individuell, erklärt André Daniel von Alstom – und verweist aufs Problem mit den Ampeln. In der Bahn seien über 140 Steuergeräte verbaut, die untereinander kommunizieren, und rund 13 000 Drähte verlötet. Bei dem Problem mit dem Display zogen die Techniker den Hersteller des Bildschirms hinzu. Bis Januar soll es ein Software-Update geben, dass das „Einfrieren“ verhindert.

Bis dahin behelfen sich die Bahnfahrer mit ei­nem Trick: So lässt sich das System per Knopfdruck neu starten, was für den nötigen Durchblick sorgt. Die Fahrsicherheit sei durch die bisher festgestellten Mängel übrigens zu keiner Zeit gefährdet gewesen, betont DVB-Sprecher Falk Lösch.

Der Fahrplan: Bis zu drei Bahnen bis Weihnachten auf Linie

Am kommenden Montag planen die Verkehrsbetriebe nun einen neuen Anlauf, soll dann zunächst einer der neuen Stadtbahnwagen wieder regelmäßig auf der Linie 2 rollen. Das andere schon zugelassene Fahrzeug werde weiterhin für die Ausbildung der Fahrer benötigt. Aber: Mitte nächster Woche steht die Zulassung der anderen beiden der bereits vier gelieferten Wagen an, die dann ebenso rasch in Betrieb gehen sollen. Mit den Feiertagen könnten dann schon drei neue Bahnen im Linienbetrieb unterwegs sein, kündigt Holger Seifert, der Chef der Dresdner Straßenbahnflotte an.

Bis Weihnachten erwarten die DVB übrigens noch die fünfte der insgesamt 30 bestellten neuen Straßenbahnen in Dresden, bis Oktober sollen dann alle Stadtbahnwagen peu à peu im Abstand weniger Wochen geliefert werden. Die neuen Fahrzeuge kommen zunächst auf der Linie 2, später auch auf der 3 zum Einsatz (DNN berichteten).