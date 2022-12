﻿Busse, Bahnen und Bits: Wie Computer immer mehr den Nahverkehr in Dresden steuern

Dresden. Grün und gelb, kein Grund zur Sorge. Kritisch wird es erst dann, wenn einer der vielen Punkte plötzlich braun aufleuchtet. Braun steht für eine satte Verspätung, von zehn Minuten oder mehr. Die Mitarbeiter in der Leitstelle der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in Trachenberge wissen spätestens jetzt, dass gehandelt werden muss – weil ein Bus oder eine Straßenbahn in der Stadt gerade nicht mehr vorwärts kommt.

Bereits seit 25 Jahren setzen die Verkehrsbetriebe auf ein rechnergestütztes Betriebsleitsystem. Das kann noch viel mehr als in Echtzeit die Positionen der vielen Busse und Bahnen im Stadtgebiet anzeigen. Es hilft den Disponenten in der Leitstelle, aber auch den Bus- und Bahnfahrern, die DVB-Fahrgäste möglichst pünktlich ans Ziel zu bringen.

Damals absolutes Neuland

Dass es irgendwo klemmt, wenn einer der vielen Punkte braun aufleuchtet, das weiß auch Jörg Hutschenreiter. Der Dresdner ist zwar kein Disponent, kennt das System aber aus dem Effeff – und das besser als jeder andere. Kein Wunder, denn er hat es seit Mitte der 1990er Jahre maßgeblich entwickelt und mit seinen Kollegen des in Dresden mit ei­ner Niederlassung angesiedelten Softwareunternehmens DXC Technologie seither immer wieder um neue Funktionen erweitert.

Noch bis in die 1990er Jahre lief die Abstimmung zwischen Leitstelle und den Fahrern „draußen“ ausschließlich über Funk. Rechnergestützte Betriebsleitsysteme, das war bei vielen Verkehrsunternehmen im Osten Deutschlands absolutes Neuland, als sich 1996 die Dresdner Verkehrsbetriebe entschieden, die Leitstelle umzukrempeln und technisch aufzurüsten. Der Zuschlag für diesen Job ging dann an CSC Deutschland, dem Vorgänger von DXC. Der Auftrag an die Experten: Ein zentrales Betriebsabbild zu entwickeln, erinnert sich Jörg Hutschenreiter.

Stetig neue Funktionen hinzugefügt

Statt über Funk Positionen abzufragen, sehen die Mitarbeiter in der Leitstelle seither auf Bildschirmen, wo die Busse und Straßenbahnen gerade stecken. „Was wir jetzt hier auf dem Monitor sehen, haben wir vor 25 Jahren auf den Schirm gebracht“, erklärt Jörg Hutschenreiter. Und dabei ist es nicht geblieben.

So füttert das System heute längst nicht mehr nur die mannshohe Monitorwand in der Leitstelle. Die Software speist beispielsweise auch die Anzeigen an den Haltestellen, die den Fahrgästen ebenfalls in Echtzeit verraten, in wie vielen Minuten die Busse und Bahnen fahren werden. Damit die Fahrgäste allen voran nachts – wenn die Öffis deutlich weniger oft fahren – oder beim Umstieg in den Regionalbus ihren Anschluss packen, sendet der Computer automatisch Nachrichten an die Fahrer, die so wissen, dass sie noch warten müssen. Und wenn Fahrgäste nachts über die Fahrer ein Taxi rufen lassen, greift heute niemand mehr zum Telefonhörer. Die Da­ten werden elektronisch übermittelt.

Anwendungen wie diese sorgen für deutlich mehr Qualität für die Fahrgäste. Doch vielfach stecken dahinter für die Programmierer große Herausforderungen. Die Anzeigen an den Haltestellen hatten anfangs das Manko, dass die Reihenfolge der angezeigten Fahrzeuge, wenn diese in der gleichen Minute abfahren sollten, nicht immer hinhaute. Ein Problem: Stehen zwei Fahrzeuge vor einer Haltestelle an einer Kreuzung an Ampeln, kann das Programm nicht wissen, welche als erstes auf Grün umspringt. „Inzwischen läuft das aber ganz gut“, erklärt Jörg Hutschenreiter.

Oft gehe es darum, unterschiedliche Systeme zu verknüpfen. In die große Anzeige mit den Positionen der Fahrzeuge ist beispielsweise inzwischen auch eine Funktion integriert, die den Verkehrsfluss auf den Dresdner Straßen anzeigen kann. Die Daten zapft das Betriebsleitsystem bei der Stadt ab. „Das hilft dem Disponenten, damit er bei Verkehrsbehinderungen den Bus nicht gleich in den nächsten Stau schickt“, sagt der IT-Experte. Ein Projekt, damit es flüssiger läuft, ist derweil auch die sogenannte Nord-Süd-Verbindung. Auf der Achse zwischen Äußerer Neustadt und Südvorstadt werden durch innovative Ampelsteuerungen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht. Dazu musste das Betriebsleitsystem der DVB mit dem Verkehrsmanagement der Stadt verknüpft werden.

Kurzer Draht zwischen Entwicklern und DVB

Die Entwicklung solcher Anwendungen sei komplex und ein vielschichtiger Prozess, betont der Softwarefachmann. Oft dauere es Monate oder Jahre, bis es so läuft wie gewünscht. Dass die DXC-Entwickler in Dresden sitzen, hatte sich da rasch als Vorteil herausgestellt. Kurze Wege, kurzer Draht, vieles ließ sich in direkten Gesprächen klären. Das ist nicht möglich, wenn die Entwickler im Ausland sitzen. In der Leitstelle ist Jörg Hutschenreiter mit den Mitarbeitern per Du. Schließlich hat er sie im Umgang mit der Software auch regelmäßig geschult.

Nicht immer funktioniert allerdings alles gleich auf Anhieb. Der Fachmann, der in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre in Dresden Mathematik studiert hatte und beim Computerpionier Nikolaus Joachim Lehmann 1986 promoviert hatte, hat dazu eine Anekdote beim erwähnten Anschlussmanager parat, über die er und die DVB-Verantwortlichen heute schmunzeln können.

Eine Dreiviertelmillionen Zeilen Quellcode

„An ei­nem warmen Sommerabend kam ein Bus der Linie 62 zu spät zum Postplatztreff, mit vielen Fahrgästen aus dem Biergarten.“ Dort war für den Bus Endstation. Programmiert ist das System so, dass schon kurz vor der Haltestelle das neue Fahrtziel eingeblendet wird. „Damit der Bus mit dem neuen Ziel in der Anzeige schon in die Endhaltestelle einfährt“, erklärt Jörg Hutschenreiter. Das System ging dann aber davon aus, dass der Bus schon am Ziel ist und funkte das den anderen Fahrzeugen. „Als der Bus tatsächlich an der Haltestelle ankam, waren die Anschlüsse natürlich weg.“ Der Bug, wie Fehler in der Softwareentwicklung genannt werden, wurde umgehend behoben.

Eine weitere Neuerung im Leitsystem ist zumindest in Teilen bereits sichtbar. Denn neben einigen Punkten lässt sich dort auch ablesen, wie voll der Bus oder die Bahn ist. Künftig, so das Ziel, sollen die Fahrgäste per App sehen können, wie stark ein Fahrzeug ausgelastet ist, um einen späteren Bus oder eine spätere Bahn, die weniger voll ist, auswählen zu können. „Darum werden sich aber meine Nachfolger kümmern“, sagt Jörg Hutschenreiter, der Anfang November in Rente gegangen ist. Etwa eine Dreiviertelmillion Zeilen Programmcode stecken hinter dem Betriebsleitsystem, der große Teil davon stammt von Jörg Hutschenreiter. Und so ist er auch künftig – Rente hin oder her – irgendwie immer mit in Bus und Bahn in Dresden unterwegs.