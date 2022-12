﻿Schon wieder Zwangspause für Dresdens neue Straßenbahnen

Mehre Tage standen die Fahrzeuge wegen Nachbesserungen im Depot. Bei ihrem Einsatz am Wochenende tauchten neue Mängel auf – die nun abermals beseitigt werden müssen.

Dresden. Sie fährt, sie fährt nicht, sie fährt – und nun schon wieder nicht. Nachdem die ersten beiden neuen Straßenbahnen bereits in der vergangenen Woche im Depot bleiben mussten, stehen sie nun nach einem nur kurzen Stelldichein im Liniennetz am Wochenende erneut in der Werkstatt. Denn einmal mehr waren während des Einsatzes noch kleinere Probleme aufgefallen, weshalb jetzt wieder die Techniker gefragt sind. "Sie sollen aber so schnell wie möglich wieder rollen", kündigt der Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), Falk Lösch, an.