﻿Neue Straßenbahn in Dresden: Lieferung aller 30 neuen Fahrzeuge bis Oktober 2023

Am Sonnabend werden zwei der Stadtbahnwagen erstmals im Liniennetz eingesetzt. Die übrigen bei Alstom bestellten Trams sollen ab Januar jeweils im Abstand weniger Wochen in der Landeshauptstadt eintreffen.

Dresden. Am Sonnabend gehen die ersten beiden der neuen Straßenbahnen in Dresden auf Linie (DNN berichteten) – und sie werden in den nächsten Monaten rasch Zuwachs erhalten. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) jetzt mitteilten, sollen bis Oktober des kommenden Jahres peu à peu und im Abstand von jeweils nur wenigen Wochen alle der insgesamt 30 bestellten Stadtbahnwagen vom Hersteller Alstom nach Dresden geliefert werden. Bislang sind drei der neuen Straßenbahnen in Dresden angekommen, ein vierter wird noch dieses Jahr erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Montag hatten die ersten beiden Stadtbahnwagen vom Typ NGT DX DD vom Betriebsleiter der DVB ihre Zulassung für den Einsatz im Liniennetz erhalten. Damit dürfen in die Wagen mit den Nummern 2901 beziehungsweise 2902 jetzt endlich auch Fahrgäste einsteigen. Die erste neue Bahn war bereits vor mehr als einem Jahr geliefert worden, die zwei weiteren folgten ebenfalls vor Monaten. Der Start im Regelbetrieb musste allerdings ein ums andere Mal verschoben werden, weil Tests Entwicklungs- und Fertigungsfehler offenbart hatten, die inzwischen aber alle beseitigt werden konnten.

Start nach Fahrplan um 16.02 Uhr

Die erste neue Straßenbahn wird am Sonnabend um 16.02 Uhr ab der Endhaltestelle in Kleinzschachwitz den Betrieb aufnehmen, eine Viertelstunde später startet der zweite Wagen von dort in Richtung Gorbitz. Ab Sonntag, so heißt es von den Verkehrsbetrieben, ist dann zunächst nur ein Wagen auf der Linie im Einsatz. Der andere wird zunächst weiter zur Fahrerausbildung benötigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Mit dem Startschuss für die neue Straßenbahn enden am Sonnabend zugleich die Bauarbeiten auf der Berthold-Haupt-Straße – und mithin der Ersatzverkehr mit Bussen nach Kleinzschachwitz. Seit Beginn des Jahres hatten die DVB und die Stadt gemeinsam die fast einen Kilometer lange Strecke saniert. Die Straße war auf diesem Abschnitt durch das Hochwasser 2013 arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Brücke über den Lockwitzbach wurde erneuert, die beiden Haltestellen Heckenweg und Meußlitzer Straße barrierefrei ausgebaut. Zudem erneuerten Arbeiter in Kleinzschachwitz die Gleisschleife und errichteten ein Aufenthaltsgebäude mit Toiletten für die Bahnfahrer.

Kostenfreie Schnupperfahrten mit der „Neuen“ und einer „Alten“

Den Start der neuen Straßenbahn und die Freigabe der Strecke feiern die Dresdner Verkehrsbetriebe mit einem kleinem Fest ab 10 Uhr an der Endhaltestelle in Kleinzschachwitz. Dort können Straßenbahnfreunde die Stadtbahnwagen nicht nur in Augenschein nehmen. Im 15-Minuten-Takt werden die beiden Bahnen sowie der historische Tatra-Zug mit der Nummer 2000 zwischen Klein­zschachwitz und Reick pendeln, wo die Trams dann im Betriebshof wenden werden. Die Schnupperfahrten – die Mitfahrt ist kostenlos – ersetzen dabei den Ersatzverkehr, der in der Bauzeit zwischen Kleinzschachwitz und Leuben unterwegs war.

Ursprünglich sollten die neuen Straßenbahnen zunächst auf der Linie 7 eingesetzt werden. Doch weil die Sanierung der Königsbrücker sowie Kesselsdorfer Straße weiter auf sich warten lässt – dort liegen die Gleise für die etwas breiteren Stadtbahnen noch zu dicht beieinander – rollen die Bahnen zunächst auf der Linie 2. Die Trasse zwischen Gorbitz und Prohlis ist bereits komplett fit für die breiteren Straßenbahnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Option auf zehn weitere Fahrzeuge

Dort werden dann ab Anfang des kommenden Jahres immer mehr der neuen Bahnen eingesetzt. Ab Januar, so heißt es von den Verkehrsbetrieben, werden die Wagen „in regelmäßigem Rhythmus von zwei bis drei Wochen ausgeliefert und anschließend in Betrieb genommen“. Später werden die neuen Wagen erst auch auf der Linie 3 und danach auch auf weiteren Linien verkehren, informieren die DVB.

Der Vertrag mit dem Hersteller sieht neben der Herstellung und der Wartung der Fahrzeuge auch eine Option auf die Lieferung weiterer zehn Stadtbahnwagen vor. Die Verkehrsbetriebe möchten diese gern ziehen – allerdings ist die Finanzierung bisher nicht geklärt, wie Verkehrsbetriebesprecher Falk Lösch auf Anfrage der DNN erklärt.