﻿Wann kommt die Straßenbahn von Dresden-Plauen nach Johannstadt?

Dresden. Die Folgen der Coronakrise, hohe Energiekosten und der zunehmende Fachkräftemangel setzen die ÖPNV-Branche in Deutschland un­ter Druck. Im Interview erklären die beiden Vorstände der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) Andreas Hemmersbach und Lars Seiffert, was sie von der Politik erwarten, wie sie die Chancen für die neue Trasse zwischen Plauen und Johannstadt bewerten – und wie das Unternehmen interessant für neue Mitarbeiter werden möchte.

Die DVB stehen wie alle Verkehrsunternehmen in Deutschland vor riesigen Herausforderungen. Was ist jetzt wichtig und nötig, damit auch in Zukunft Bus und Bahn in Dresden wie gewohnt und zuverlässig fahren?

Andreas Hemmersbach: Neben dem Deutschlandticket braucht es eine auskömmliche Finanzierung des Nahverkehrs. Das umfasst auch Investitionen in Fahrzeuge und Strecken. Um das Angebot wie gewohnt und in guter Qualität zu erbringen, müssen der laufende Betrieb und nötige Investitionen gleichermaßen abgesichert sein. Wir benötigen also eine Finanzierungssicherheit, die über das Deutschlandticket hinausgeht.

Die beiden DVB-Vorstände Lars Seiffert (l.) und Andreas Hemmersbach sind überzeugt: Dresden braucht dringend neue Straßenbahnstrecken. © Quelle: Foto: imago/Sven Ellger/Archiv

Im Stadtrat war jüngst einmal mehr der Versuch gescheitert, Autofahrer über höhere Parkgebühren an der Finanzierung von Bus und Bahn zu beteiligen. Warum sollen Autofahrer mit für den Nahverkehr bezahlen?

Lars Seiffert: Es gehört heute in vielen Städten zu einer modernen Verkehrspolitik, auch solche Bausteine zu nutzen. Ob es konkret zur Finanzierung hier vor Ort notwendig ist, das müssen die Finanzexperten der Stadt abwägen.

Für den Fall, dass das Geld, was der Stadtrat zur Verfügung stellt, einmal nicht mehr reicht, um das bisherige Angebot zu finanzieren: Wo wird als erstes gestrichen?

Lars Seiffert: Die Frage ist nicht richtig adressiert. Der Stadtrat hat es in seiner Verantwortung, über den öffentlichen Dienstleistungsauftrag eine Balance aus ÖPNV, Kultur und anderen gesellschaftlichen Angeboten herzustellen. Das Gremium hat aber ein großes Potpourri an Aufgaben der Daseinsfürsorge zu bedienen und muss diesbezüglich Prioritäten setzen. Wenn es bei den Verkehrsbetrieben umfangreicher Einsparungen bedürfe, können wir natürlich Empfehlungen für einen möglichen Rotstift geben. Aber bei dieser Entscheidung sitzen wir in der zweiten Reihe.

Es gibt Stimmen im Stadtrat, die fordern, die DVB sollen sich aufs Kerngeschäft konzentrieren und sich von den Mobi-Angeboten wie Bike- oder Carsharing verabschieden ...

Andreas Hemmersbach: In der Gesamtbilanz der DVB ist das eine Po­sition, die ungefähr ein Prozent des Aufwandes ausmacht. Daraus wird sich keine Ergebnisverbesserung in Größenordnungen ergeben. Stattdessen haben wir eher die Sorge, dass wir dann auf der Einnahmenseite nach hinten fallen, weil uns die Mobi-Welt bei vielen jungen Menschen, zunehmend aber auch in anderen Gruppen der Bevölkerung Abonnements sichert. Die Menschen schätzen es wert, dass es nicht nur Bus und Bahn gibt.

Dresdens Campuslinie soll bis 2030 in Betrieb gehen

Machen wir einen großen Satz nach vorn. Im Stadtbahnkonzept war neben der noch in der Umsetzung befindlichen Campuslinie auch eine neue Trasse zwischen Plauen nach Johannstadt enthalten. Hand aufs Herz: Wie zuversichtlich sind Sie, dass dort bis 2040 Bahnen fahren?

Andreas Hemmersbach: Wir sind jetzt erst einmal mit der Campuslinie beschäftigt und hoffen, dass die bis 2030 in Betrieb gehen kann. Für die Stadtbahn nach Johannstadt gibt es erste Überlegungen. Wenn der gemeinsame Wille dafür da ist, finde ich die Zielsetzung 2040 für diese Strecke durchaus realistisch. Die Verkehrswende wird an den Städten nicht vorbeigehen. Es wird zunehmend Bedarf an ÖPNV-Angeboten geben. Wir sind heute mit unserem Bussystem ausgereizt. Das können wir nicht mehr verdichten. Wir werden zwingend mehr Stadtbahnstrecken brauchen.

Eine andere große Baustelle ist der Fachkräftemangel. Vergangenes Jahr mussten die DVB das Angebot deshalb sogar vorübergehend eindampfen. Wie stellen Sie sicher, dass es künftig genug Mitarbeiter gibt, die dafür sorgen, dass es rollt?

Lars Seiffert: In den nächsten zehn Jahren werden in Sachsen 150 000 Menschen im arbeitsfähigen Alter fehlen. Alle Unternehmen werden sich um die verbleibenden Arbeitskräfte streiten. Das heißt für uns, wir müssen unsere Arbeitsplätze modern und interessant machen. Da wird es Veränderungen geben. Bei der Entlohnung haben wir Ende des vergangenen Jahres einen deutlichen Schritt nach oben gemacht, so dass wir beim Tarif vom letzten Platz in der Verkehrsbranche weggekommen sind. Dieses Jahr werden wir eine Kampagne starten, die zeigt, welche tollen Jobs wir eigentlich zu bieten haben. Viele haben nur den Bus- und Straßenbahnfahrer auf dem Schirm. Aber da gibt es noch viel mehr.