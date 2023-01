﻿Maske in Bus und Bahn: Das gilt ab Montag in Dresden bei den DVB, in Zügen und bei Flixbus

Sachsen schafft am 16. Januar die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Was das für Fahrgäste bei den Dresdner Verkehrsbetrieben, in Zügen und in Fernbussen bedeutet.

Dresden. Nach fast drei Jahren fallen im Nahverkehr in Sachsen die Masken, müssen ab Montag Fahrgäste in Bus und Bahn in Dresden keine entsprechende Bedeckung mehr tragen. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte das mit dem Rückgang der Infektionszahlen und einer niedrigen Auslastung in den Krankenhäusern begründet. Allerdings wird weiterhin dringend empfohlen, in den Fahrzeugen des Nahverkehrs eine Maske zu tragen.

Wer am Montag in die Busse und Bahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) einsteigt, muss demnach also keine Mund-Nase-Bedeckung mehr aufsetzen. Wer sich und andere aber weiterhin schützen möchte, kann das freilich tun. „Wir folgen der Empfehlung des Sozialministeriums“, erklärt dazu DVB-Sprecher Falk Lösch – Selbstschutz sei schließlich kein Fehler.

Einige Aufkleber bleiben, andere verschwinden

Die Aufkleber an den Türen der Fahrzeuge der Dresdner Verkehrsbetriebe, die zu „Verantwortung tragen“ mahnen, werden deshalb auch nicht verschwinden. Anders als jene auf den Boden geklebte Hinweise, die zum „Maske tragen“ auffordern. „Die werden wir natürlich entfernen“, sagt Falk Lösch. Erhalten bleiben wiederum Hinweise, die zu Abstand und zum Durchrücken ins Wageninnere ermuntern.

An der Türen der Busse und Straßenbahnen in Dresden mahnen Aufkleber zum Tragen einer Maske. Diese werden vorerst auch nicht entfernt © Quelle: dpa/Robert Michael/Archiv

Außerdem werden die Hinweise im Fahrgastinformationssystem angepasst, kündigt der DVB-Sprecher an. Ab Montag nicht mehr zu hören sein werden in den Bussen und Bahnen indes die während der Fahrt bisher abgespielten Durchsagen, die an die Maskenpflicht erinnern.

Im Fernverkehr gilt vorerst weiter die Maskenpflicht

Auch in den S-Bahnen, in Regionalbahnen und in Regionalexpress-Zügen der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen wie der Länderbahn oder der Mitteldeutschen Regiobahn müssen Fahrgäste ab Montag keine Maske mehr tragen. Entsprechende Durchsagen wird es dann auch in den Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn nicht mehr geben. Aber: Im Fernverkehr besteht die Pflicht zunächst noch weiter bis zum 2. Februar. Heißt: Wer mit dem Regionalexpress von Dresden nach Leipzig fährt, darf ohne, wer allerdings dazu in einen IC oder ICE einsteigt, muss mit Maske fahren.

Klare Regeln gibt es derweil bei Flixbus und Flixtrain. Hier gilt den Angaben im Netz zufolge weiterhin: Wer ohne gesetzlich vorgeschriebene Maske unterwegs ist, fährt nicht mit. Nur eine Stoffbedeckung oder ein Schal genügen nicht. Schließlich zählen die grünen Busse und Züge auch zum Fernverkehr. Die Fahrgäste werden bereits bei der Buchung ihres Tickets auf die entsprechenden Regeln hingewiesen.

Ende der Pflicht im Fernverkehr zum 2. Februar

Ursprünglich sah das Infektionsschutzgesetzt eine Maskenpflicht im Fernverkehr bis 7. April vor. Am Freitag hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dann das Ende zum 2. Februar verkündet. Damit müssen dann auch in Fernzügen und -bussen keine Masken mehr getragen werden.

Flixbus reagierte in einer ersten Reaktion positiv auf diese Nachricht: „Als europaweit agierender Fernverkehrsanbieter in Bus und Bahn befürworten wir das Ende der Maskenpflicht in Deutschland im Fernverkehr zum 2. Februar. Denn aus unseren Erfahrungen in Europa können wir berichten, dass sowohl Fahrgäste als auch Fahrpersonal von einheitlichen Regelungen in der Verkehrsbranche profitierten“, sagte eine Sprecherin.