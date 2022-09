﻿Dresdner Straßenbahn wird 150 Jahre alt – große Geburtstagsparty auf dem Theaterplatz

Dresden. Die erste Dresdner Straßenbahn wurde von Pferden gezogen, das neueste Modell soll die Fahrgäste mit Klimaanlage und LED-Ambientebeleuchtung verwöhnen. Es hat sich viel getan seit den Anfängen. Dass erstmals Pferde vor den Wagen gespannt waren, ist nun schon 150 Jahre her – und am 26. September sogar auf den Tag genau. 150 Jahre Straßenbahn gibt es in Dresden zu feiern und die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben dafür am Wochenende Einiges auf die Beine gestellt. Aber zuerst ein Blick zurück.

Von Pferden und Hechten

1872 war es, als die Straßenbahn das erste Mal durch Dresden „trabte“ und die Fahrten von Hufgeklapper begleitet wurden. Die Pferdestraßenbahn startete vom Pirnaischen Platz, die Strecke führte bis nach Blasewitz. Ein Jahr später wurde sie dann bis Plauen verlängert. Nur knapp 20 Jahre später, 1893, wurden die Pferde dann von der Elektrizität abgelöst. Dafür wurden die Pferdewagen zu Anhängern für die neue elektrische Straßenbahn umgebaut.

Hinten ist der Triebwagen 937 im Einsatz an der Wallstraße zu sehen. © Quelle: IMAGO/xSZ/GunterxHübnerxx

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Dresdner Straßenbahn ist im Herbst 1931 verzeichnet. Da wurde der „Große Hecht“ ins städtische Schienennetz geschickt. Damals zählte der rund 15,5 Meter lange weiße Wagen zu den längsten Straßenbahnwagen. Das Besondere: Es war der erste Wagen, in dem auch Fahrer einen Sitzplatz bekamen. Zuvor wurden die Straßenbahnen im Stehen durch die Stadt manövriert. Der „Kleine Hecht“ folgte 1934.

Im historischen Triebwagen 937 von 1927 waren die Fahrer noch mit Fahrscheinlochzange und Geldtasche unterwegs. © Quelle: Dietrich Flechtner

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurden in der Bombennacht des 13. Februar 1945 auch große Teile des Straßenbahnnetzes zerstört und der Verkehr kam zum Erliegen. Doch nur wenige Monate später, Anfang Mai, waren schon wieder über 120 Kilometer Streckennetz in Betrieb.

Der schwerste Straßenbahnunfall der Dresdner Geschichte

Im Winter 1959 ereignete sich der bisher folgenreichste Straßenbahnunfall in der Dresdner Geschichte. Eine Fahrerin war mit der Linie 11 im Stadtteil Plauen unterwegs, als sie auf abschüssiger Strecke am Westendring die Kontrolle über den Hechtwagen verlor. Die Bahn entgleiste und knallte gegen einen Baum. Elf Menschen verloren ihr Leben, mehr als 50 wurden verletzt. Es entbrannte eine Diskussion um den Fuhrpark und ob er nicht etwas in die Jahre gekommen sei. 1964 probierte man es deshalb mal mit den Tatra-Wagen. Der erste Typ war nicht ideal für das hiesige Schienennetz, deshalb ließen die DVB einen speziellen Wagen für Dresden entwickeln, den Tatra T4. Vom tschechischen Unternehmen CKD Tatra beschafft und getestet, fand er Anfang 1968 schließlich den Weg ins Dresdner Liniennetz – damals noch in rot und beige lackiert.

Noch heute sieht man die gelben Varianten immer mal wieder auf den Schienen, allerdings wird der Einsatz immer seltener. Die Tatras bleiben aber als Reserve im Bestand. Die aktuellen Niederflurwagen sind seit 1996 im Einsatz. Und sollen noch in diesem Jahr Schritt für Schritt von den neuen Stadtbahnwagen abgelöst werden.

Große Party auf dem Theaterplatz

Am kommenden Wochenende finden erstmal die „alten Hasen“ wieder den Weg zurück auf die Schiene, denn was wäre eine Jubiläumsfeier ohne historische Fahrzeuge. Die große Geburtstagsparty steigt am Sonnabend, 24. September, von 10 bis 18 Uhr auf dem Theaterplatz, teilen die Dresdner Verkehrsbetriebe mit. Es sei das erste runde Jubiläum, das das Unternehmen im Herzen der Stadt feiere.

Dafür wird eine große Bühne aufgebaut, auf der Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) um 11 Uhr gemeinsam mit dem DVB-Vorstand die große Geburtstagstorte anschneiden und unter den Gästen verteilen. Im Anschluss folgen ein Kinderprogramm sowie zwei Konzerte mit der Band „The Firebirds“. Ab 15.30 Uhr wird dann mit „Disco Dice“ gefeiert. Neben verschiedenen Mitmach-Angeboten und Infos zu Bus und Bahn gibt es einen großen Souvenirstand und 15 Uhr werden die Gewinner des Fotowettbewerbs „Tram-Erlebnisse“ ausgezeichnet.

Neben dem Programm wird es entlang der Augustusbrücke historisch. Hier stellen sich 14 Straßenbahnwagen auf, darunter der Berolina-Wagen „309“ aus dem Jahr 1902, natürlich der Kleine und der Große Hecht sowie der neue Stadtbahnwagen. Das älteste Gefährt steht am Theaterplatz und das jüngste drüben am Neustädter Markt. Mitglieder des Straßenbahnmuseum Dresden e.V. stehen vor Ort für Fragen zu den Fahrzeugen zur Verfügung.

Korso mit historischen und neuen Straßenbahnen

Für 17.30 Uhr haben die DVB den Höhepunkt des Tages angekündigt: Alle aufgereihten Straßenbahnen starten zu einer großen Rundfahrt durch die Innenstadt. Hintereinander geht es über den Postplatz, die Wilsdruffer Straße, den Pirnaischen Platz, die Carolabrücke und über den Neustädter Markt zurück auf die Augustusbrücke. Wer mitfahren will, kann Tickets dafür ab 17 Uhr direkt an den Fahrzeugen kaufen.

Für die Feierlichkeiten muss die Straßenbahnstrecke zwischen Postplatz und Neustädter Markt von 8.50 Uhr bis 20.30 Uhr für den Linienverkehr gesperrt werden. Die Linien 4, 8 und 9 werden in dieser Zeit über Marienbrücke und Carolabrücke umgeleitet.