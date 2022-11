Einmal mehr landen die Dresdner Verkehrsbetriebe im bundesweiten Kundenbarometer ganz vorn. Dort wo es besondere Kritik gab, versprechen die DVB Verbesserungen.

Dresden. In der Bundesliga treffen die Bayern nach Belieben, geht die Meisterschale Jahr für Jahr am Ende nach München. Ein Abonnement auf den Spitzenplatz – allerdings nicht beim Fußball sondern bei der Kundenbeliebtheit – haben derweil auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), wenngleich sie sich diesen Titel dieses Jahr teilen müssen. Und: In einigen Punkten gab’s von den Nutzern weniger gute Noten als noch 2021.