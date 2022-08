Bei Nünchritz wird eine alte Brücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Fahrgäste müssen sich deshalb ab 29. August einmal mehr auf Zugausfälle, Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen.

Dresden. Bahnreisende zwischen Dresden und Leipzig müssen sich ab kommenden Montag einmal mehr auf Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen. Wie die Deutsche Bahn ankündigt, wird im Zuge der seit Monaten laufenden Erneuerung des Abschnitts zwischen Zeithain und Leckwitz in Nünchritz eine alte Brücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Bahnstrecke dort muss deshalb für knapp zwei Wochen gesperrt werden.

Die Bahn will den Abschnitt zwischen Zeithain und Leckwitz bis 2026 für Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometer pro Stunde ausbauen. Dazu muss in Nünchritz nun auch die alte Brücke über den „Weg zur Hölle“ verschwinden. „Viele Arbeiten konnten wir bisher unter rollendem Rad erledigen, das heißt bei laufendem Zugbetrieb“, so Lars Enzmann, der das Projekt für die Deutsche Bahn leitet. Für den Einschub der mehr als 1200 Tonnen schweren Brücke sei nun aber eine Sperrung der Strecke nötig.