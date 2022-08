Fast eine halbe Million Tickets sind in der Landeshauptstadt und im Umland verkauft worden. Ein Beitrag zur Verkehrswende war das nicht, bilanziert der Verkehrsverbund. Stattdessen gibt es klare Forderungen an die Politik.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe konnten dank des Neun-Euro-Tickets in den vergangenen drei Monaten ein sattes Plus bei den Fahrgastzahlen verbuchen.

Dresden. Einmal ganz Deutschland, hin und her mit dem Nahverkehr – und das alles nur für neun Euro im Monat. Von einem riesigen Experiment war im Vorfeld vielfach die Rede, das jetzt nach drei Monaten zu Ende geht. Zeit, Bilanz zu ziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Idee: Entlastung und ein Anreiz zum Umsteigen

Hinter dem Ticket steckten zwei zentrale Gedanken. Es ging einerseits um die finanzielle Entlastung der Menschen, die den Nahverkehr nutzten. Zum anderen sollte das Ticket denjenigen, die bisher nicht mit Bus und Bahn unterwegs sind, einen Anreiz bieten, umzusteigen – und das möglichst mit nachhaltiger Wirkung, Stichwort Verkehrswende.

Der Zuspruch: Fast eine halbe Million verkaufter Tickets

Der nüchterne Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Menschen in und um Dresden das Ticket sehr gut angenommen haben. Im Juni und Juli haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) jeweils mehr als 130 000 Neun-Eu­ro-Tickets verkauft, für den August erwarten die Verantwortlichen ähnliche Zahlen. Die zwölf im Gebiet des hiesigen Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) fahrenden Verkehrsunternehmen – neben den DVB oder der Deutschen Bahn sind das beispielsweise auch die Länderbahn oder die Verkehrsgesellschaft Meißen – brachten es bis Mitte August auf insgesamt mehr als 421 000 verkaufte Tickets.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fahrgastzahlen: DVB und Bahn verbuchen satte Zuwächse

Tatsächlich haben sich nicht nur viele Menschen ein Neun-Euro-Ticket gekauft, sondern es auch rege genutzt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe zählten mehr Fahrgäste als noch in der Zeit vor Corona. Stiegen vor Corona im Schnitt im Monat etwa 600 000 Menschen in die Busse und Bahnen der DVB, waren es im Juni – also dem ersten Monat der Gültigkeit des Tickets – etwa 610­ 000. Unmittelbar vor der Einführung lagen die Zahlen nur bei 90 Prozent des Niveaus von vor der Pandemie.

Rappelvoll wurde es teilweise in den Zügen – vor allem auf den Linien, die ohnehin schon gut nachgefragt sind. Der VVO rechnet dabei in Personenkilometer ab – ein Wert, der sich aus den zurückgelegten Kilometern multipliziert mit den Fahrgästen ergibt. Für den Regionalexpress zwischen Dresden und Leipzig hat sich der Wert in der Spitze mehr als verdoppelt, für die S-Bahn-Linie 1 (von Meißen über Dresden in die Sächsische Schweiz) gab es im Juni und Juli ebenso satte Zuwächse von jeweils um die 50 Prozent.

Die Nutzer: Freizeit statt Ansturm der Pendler

In der Bewertung des Neun-Euro-Tickets ist allen voran auch die Frage spannend, zu welchem Zweck es die Menschen nutzten. Die Dresdner Verkehrsbetriebe hatten das Billigticket mit einem Lockangebot für neue Abo-Kunden gekoppelt, boten ihnen von Juni bis August sogar kostenlose Mitfahrt an. Bereits nach ei­nem Monat konnte das Unternehmen über 2000 zusätzliche Dauerkartenbezieher verzeichnen. „Ein Schwerpunkt bei der Benutzung liegt allerdings auch im Einkaufs- und Freizeitverkehr“, konstatiert DVB-Sprecher Falk Lösch. Ähnlich äußert sich dazu die Bahn: „Besonders die Verkehre in die touristischen Regionen waren sehr beliebt“, sagt eine Sprecherin – was die Zahlen für die S 1 klar belegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schwierigkeiten: ÖPNV teilweise am Limit

In den vergangenen drei Monaten hat sich aber auch gezeigt, dass der Nahverkehr schon jetzt schnell an Grenzen gelangt. Zwar gab es kaum komplett überfüllte Busse und Straßenbahnen in Dresden, kam es "nur bei einzelnen Fahrten zu Auslastungsspitzen", wie es Ende Juni in einer ersten Einschätzung der DVB hieß. Weil wegen Corona, Urlaubszeit, aber auch durch Fachkräftemangel zu wenig Fahrer da waren, mussten die Verkehrsbetriebe ausgerechnet in dieser Zeit ihr Angebot einkürzen. Die Bahn hatte indes in und um Dresden den Worten ihrer Sprecherin zufolge "alles in Bewegung" gesetzt, "was wir haben". Doch das war offenbar nicht immer genug. Vereinzelt, so bestätigte es die Bahn auf Anfrage schon Anfang Juli, waren die Züge so voll, dass "es zu Teilräumungen/Räumungen (0,1 Prozent aller Zugfahrten) und Einschränkungen bei der Fahrradmitnahme gekommen" sei. Und: Auch die Bahn musste wegen fehlendem Personal ihr Angebot eindampfen.

Das Fazit: Das sagen Dresdner Verkehrsbetriebe und Verbund

Die DVB ziehen unterm Strich dennoch eine positive Bilanz. „Grundsätzlich sehen wir im Neun-Euro-Ticket die Chance, die während der Pandemie abgewanderten Fahrgäste zurückzuholen und neue zu gewinnen“, sagt Falk Lösch, fügt jedoch auch an: „Langfristig müssen wir aber mehr in Infrastruktur, Fahrzeuge und Personal investierten.“ Und nur so könne aus einem vergünstigten Nahverkehrsticket auch eine nachhaltige Erfolgsgeschichte werden, sagt der DVB-Sprecher.

Recht deutlich wird indes Burkhard Ehlen, der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes. Das Ticket sei ein Teil des Entlastungspakets für die Pendler, die propagierte Verkehrswende könne aus seiner Sicht so aber nicht erreicht werden. „Was wir beim Neun-Euro-Ticket gelernt haben: Freibier schmeckt den Leuten. Und die Leute vom Stammtisch kommen jetzt nicht mehr, denen ist es zu voll“, lautet seine Bilanz. Er fordert: „Ein wirksamer Beitrag zur Verkehrswende ist, wenn erst Geld zum Ausbau der Infrastruktur und dann zur Verstärkung des Angebots bereitgestellt wird.“