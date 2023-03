﻿„Klimastreik“ in Dresden: ver.di und Fridays for Future forderten Ausbau des ÖPNV

Zusätzlich zum Streik der DVB-Angestellten gingen am Freitag die Klimabewegung Fridays for Future und die Gewerkschaft ver.di gemeinsam auf die Straße. Sie forderten einen für einen besseren Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Der Protest verlief wie immer friedlich, sorgte aber für Stau.

Dresden. Insgesamt 5000 Menschen haben sich am Freitag laut Informationen des Veranstalters Fridays for Future Dresden zum sogenannten Klimastreik in der Innenstadt eingefunden. Auch die Polizei sprach auf DNN-Anfrage von „mehreren Tausend“ Demonstranten. Ab 13.30 Uhr demonstrierte die Klimabewegung gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di, die alle Beschäftigten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zum Streik aufgerufen hatte.