Sachsen setzt sich für mehr Cannabis-Anbau ein – aus medizinischen Gründen

Dresden. Eigentlich müsste Constantin von der Groeben vor Freude in die Hände klatschen. Schon bald soll hierzulande der Anbau und Konsum von Cannabis legalisiert werden. So sieht es ein Gesetzentwurf vor, der unlängst von der Bundesregierung beschlossen wurde.

Was könnte von der Groeben, dem Geschäftsführer des Dresdener Unternehmens Demecan, also Besseres passieren? Immerhin gehört die Firma zum kleinen Kreis der zugelassenen Produzenten von medizinischem Cannabis, von denen es deutschlandweit lediglich drei gibt.

Doch der Geschäftsführer ist enttäuscht: „Das neue Gesetz muss aufhören, die deutschen Produzenten zu diskriminieren. Eine Umsetzung würde den Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland massiv benachteiligen.“

Er geht sogar so weit, von einer ernsthaften Bedrohung für hiesige Anbieter zu sprechen. „Bei all der Euphorie um die Legalisierung von Genuss-Cannabis verfehlt es der Entwurf leider, wichtige Punkte in der Regulierung von Medizinal-Cannabis zu ändern. “

Neues Gesetz soll die Droge Cannabis legalisieren

Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Erwachsene künftig bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen und drei Pflanzen zum Eigenkonsum anbauen dürfen. Auch „nicht gewerbliche Anbauvereinigungen“ für die Droge sollen möglich werden. Um Schulen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen soll es Schutzzonen geben.

Allerdings – und das erweist sich für einheimische Produzenten als Haken – sind bislang keine Korrekturen der strengen Vorschriften zu Arznei-Cannabis geplant. Zuständig ist eine Bundesagentur: Hier wird darüber gewacht, dass die festgesetzten Preis- und Mengenobergrenzen eingehalten werden.

Sachsen will mehr Cannabis für die Medizin anbauen. Das gelbe Licht der Natrium-Dampflampen dominiert in den meisten Aufzuchträumen des Cannabis-Produzenten Demecan. Nicht nur Licht, sondern auch Wärme werden damit den Pflanzen gegeben. © Quelle: Wolfgang Sens

Um das zu ändern, schaltet sich jetzt Sachsen ein. Der Freistaat hat im Bundesrat eine Initiative gestartet, um das seit 2017 geltende Gesetz „Cannabis als Medizin“ im Zuge der avisierten Legalisierung ebenfalls zu öffnen.

In dem Antrag, der der LVZ vorliegt, heißt es unter anderem: „Es erschließt sich nicht, warum das in Deutschland vorhandene Produktionspotenzial nicht genutzt wird... Eine dem steigenden Bedarf angepasste vorsichtige und schrittweise Lockerung der diesbezüglichen Reglementierungen könnte heimischen Unternehmen weitere Chancen eröffnen.“

Bedarf an Medizin-Cannabis steigt zusehends

Tatsächlich steigt der Cannabis-Bedarf für medizinische Zwecke in Deutschland kontinuierlich an. Während 2020, also drei Jahre nach Einführung der Erlaubnis, Produzenten 7,2 Tonnen Pflanzenblüten an Apotheken geliefert hatten, war die Menge im vergangenen Jahr mit 14,8 Tonnen gut doppelt so hoch.

Gleichzeitig wurden 2022 laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte insgesamt 24,8 Tonnen Cannabis zu medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken importiert.

Dagegen ist die Produktion in Deutschland stark eingeschränkt. Nach der Ausschreibung des Bundes dürfen pro Jahr nur 2,6 Tonnen Cannabis-Blüten angebaut und abgenommen werden. Die Menge für das Unternehmen Demecan, das in Ebersbach (Landkreis Meißen) produziert, ist bei maximal 990 Kilogramm festgeschrieben und auf zwei Sorten limitiert.

Auch die Preise sind im Vergabeverfahren schon 2019 vorgegeben worden und seither konstant geblieben. Während die Importware zusehends teurer wird. „Wenn wir bei Demecan effizienter arbeiten und mehr Ernteertrag erziehlen, dürfen wir diesen nicht verkaufen, sondern müssen ihn auf eigene Kosten vernichten“, erklärt Firmenchef von der Groeben.

Sachsen hat Bundesratsantrag eingereicht

So kommt es nun, dass sich ausgerechnet Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU), der sich ansonsten klar gegen die Freigabe als Genussmittel positioniert, im Bundesrat für die einheimischen Cannabis-Produzenten starkmacht.

„Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, inwieweit die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine optimale Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Medizinal-Cannabis verbessert werden können“, heißt es in dem Papier, das Schuster im Innenausschuss des Bundesrates eingereicht hat.

Damit sollen die Anbaubegrenzung ebenso aufgehoben werden wie das staatliche Preisdiktat – „um die stark steigenden Importe von Medizinal-Cannabis zugunsten der heimischen Produktion in entsprechender Qualität angemessen zu drosseln“. Die Folgen wären, so das sächsische Innenministerium, „positive Auswirkungen auf die Versorgungsituation der Patientinnen und Patienten, neben weiteren Chancen für heimische Unternehmen“.

Cannabis wird für Schmerztherapie und MS verwendet

Denn immer mehr Ärztinnen und Ärzte verschreiben die Droge auf sogenannten Betäubungsmittelrezepten. Cannabis gilt längst als Therapiealternative für Patientinnen und Patienten bei schwerwiegenden Erkrankungen: zum Beispiel in der Schmerztherapie, bei bestimmten chronischen Leiden wie etwa Multipler Sklerose (MS) sowie bei schwerer Appetitlosigkeit und Übelkeit.

Die Macher des Cannabis-Start-Ups Demecan: Constantin von der Groeben (v. l.), Cornelius Maurer und Adrian Fischer. Die 2017 gegründete Firma ist eines von lediglich drei Unternehmen, denen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte den Anbau in Deutschland erlaubt hat – zu medizinischen Zwecken. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

„Für deutsche Produzenten macht es eigentlich keinen Sinn mehr, hier weiterzuarbeiten. Jeder vernünftige Unternehmer muss über kurz oder lang zu dem Schluss kommen, dass es besser wäre, zum Beispiel in Tschechien zu produzieren – um dann nach Deutschland zu exportieren“, erläutert von der Groeben. Für den Firmenchef ist dies „ein absurdes Ergebnis einer verqueren Regulierung“.

Firmenchef: Abwanderungen sind nur eine Frage der Zeit

Bei anderen Arzneimitteln sei aufgrund der bestehenden Lieferengpässe erkannt worden, wie wichtig es ist, die Herstellung nach Deutschland zurückzuholen. Dagegen würden sich nun bei medizinischem Cannabis „die alten Fehler wiederholen“, kritisiert der Demecan-Geschäftsführer.

Er warnt: „Sollte der Gesetzentwurf in dieser Form verabschiedet werden, ist die Abwanderung deutscher Produzenten ins Ausland nur eine Frage der Zeit. Das gefährdet die Versorgungssicherheit der Patienten.“

Die sächsische Bundesratsinitiative unterstützt diese Forderung. Mit den entsprechenden Änderungen „wären Produzenten in Deutschland in der Lage, die Produktion der geforderten Sorten in der notwendigen Qualität zu liefern“, heißt es in dem Ausschussantrag.

Dresdner könnten Produktion kurzfristig vervierfachen

Für die Dresdner Firma würde sich mit einer Lockerung aber auch eine weitere Chance bieten. „Wir können schneller als andere unsere Kapazitäten hochfahren und so dafür sorgen, dass beim Start der Legalisierung auch ausreichend Genuss-Cannabis in Deutschland zur Verfügung steht“, sagt Demecan-Geschäftsführer von der Groeben.

Das müsste dem Anliegen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der die Droge entkriminalisieren will, eigentlich entgegenkommen. Die sächsische Gesundheitsstaatssekretärin Dagmar Neukirch (SPD) hatte zuletzt argumentiert: „Der Konsum ist eine Realität – und Politik muss sich dieser Realität stellen.“

Die Dresdner könnten ihre Produktion kurzfristig auf etwa vier Tonnen hochfahren, also vervierfachen, kündigt von der Groeben an. Perspektivisch würden sie sogar bis zu 20 Tonnen pro Jahr liefern können.

„Dafür wären wir auch bereit, massiv in den Ausbau zu investieren“. Alles stehe und falle aber damit, ob die für medizinische Cannabis-Anbauer geltenden Limitierungen gelockert werden.