﻿Rheinmetall sieht von neuer Pulverfabrik in Sachsen ab – vorerst

Dresden. Trotz einer Absage von Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger ist Sachsen für den Bau einer Pulverfabrik offenbar noch nicht komplett aus dem Rennen. Nach LVZ-Informationen konkurriert der Freistaat weiterhin mit anderen Standorten in Europa. Ob eine Ansiedlung erfolgt, ist demnach offen – sie gilt aber keineswegs als ausgeschlossen. In Sachsen galt bislang der ehemalige Militärflugplatz Großenhain (Landkreis Meißen) als Favorit für den Neubau.

Papperger hatte dem Nachrichtenmagazin Spiegel-Online gesagt, dass sein Unternehmen „diese Pläne nicht weiterverfolgen“ werde. Stattdessen wolle man den bestehenden Standort im bayerischen Aschau am Inn ausbauen.

Verteidigungsminister kündigt Milliarden-Paket für Munition an

Zur Begründung erklärte Papperger : „Das geht einfach schneller.“ Rheinmetall plane, einen „starken zweistelligen Millionenbetrag“ zu investieren, um in dem Werk künftig 7000 Tonnen Pulver pro Jahr herstellen zu können. Dabei handelt es sich um sogenannte Treibladung für die Munition.

Hintergrund sind massive Engpässe bei der Munitionsbeschaffung. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kündigte am Dienstag an, dass Deutschland deshalb bis zum Jahr 2031 „deutlich über 20 Milliarden Euro“ investieren wolle. „Ohne Munition nutzen die modernsten Waffensysteme nichts, auch wenn sie einsatzbereit auf dem Hof stehen«, sagte Pistorius dem Spiegel.

Leipziger CDU-Abgeordneter: Noch nicht das endgültige Aus

Aufgrund der akuten Versorgungslücken müsse die Produktion schnell hochgefahren werden, erklärte der Leipziger CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann, der auch Mitglied im Verteidigungsausschuss ist. In diesem Zusammenhang sei auch die aktuelle Rheinmetall-Entscheidung zu verstehen: „Die Kapazitäten müssen kurzfristig ausgebaut werden. Das geht am bestehenden Standort in Bayern am besten. Doch es ist nur eine vergleichsweise geringfügige Steigerung möglich.“

Da dringend mehr Munition benötigt werde, sei es „ein Fakt“, so Lehmann weiter, „dass es irgendwo ein neues Werk geben muss“. Er bestätigte gegenüber der LVZ: Die Rheinmetall-Aussage sei „noch nicht das endgültige Aus“ für Sachsen. Da die Konkurrenz groß sei, müsse sich die Landesregierung jedoch „sputen“, wenn der Freistaat noch zum Zuge kommen wolle. Die aktuelle Rheinmetall-Entscheidung sah der zweifache Rad-Olympiasieger Lehmann lediglich als „Tagessieg“ für Bayern.

Anwohner hatten gegen neue Pulverfabrik protestiert

Dem Vernehmen nach hat der Düsseldorfer Rüstungskonzern für seine neue Pulverfabrik die Investition von etwa 800 Millionen Euro avisiert. Bis zu 600 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Der Produktionsstart war eigentlich für 2025 geplant gewesen. Allerdings ist momentan eine Förderung des Bundes strittig. Zuletzt sind sogenannte Abnahmegarantien im Gespräch gewesen. Im Zuge der neuen Milliarden-Ankündigung des Bundesverteidigungsministers wird nun über weitere Unterstützungen spekuliert.

In Sachsen waren in den vergangenen Monaten die Proteste von Großenhainer Anwohnern gegen die Ansiedlung gewachsen. Daneben hatten sich 16 der 22 Stadträte in einem offenen Brief gegen die Pulverfabrik ausgesprochen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schlug deshalb einen Bürgerentscheid vor. Das 145 Hektar umfassende Areal gehört laut Wirtschaftsförderung zu den „Filetstücken“ im Freistaat.

Kampfjet-Produktion kommt nicht nach Sachsen

Die vorläufige Rheinmetall-Absage wertete Sachsens Linksfraktionschef Rico Gebhardt zunächst als gute Nachricht. „Der Protest, den auch wir mitorganisiert haben, hat offensichtlich gewirkt“, sagte Gebhardt. Ein solcher Bau könne nicht gegen den Widerstand der Bevölkerung durchgesetzt werden: „Eine Rüstungsfabrik wäre keine Ansiedlung wie jede andere.“

Rheinmetall hatte sich Anfang Juli bereits von einem zweiten Großprojekt in Sachsen verabschiedet. Damals war bekannt geworden, dass der Düsseldorfer Rüstungskonzern sein neues Werk für die Kampfjet-Produktion nicht in Leipzig errichten wird. Statt im Freistaat werden die Teile für die F-35 ab 2025 in Weeze nahe der niederländischen Grenze (Nordrhein-Westfalen) gebaut.

Danach hatte Lehmann von einem „prestigeträchtigen Bau von Flugzeugteilen“ gesprochen. Er forderte die sächsische Landesregierung auf, sich nun verstärkt um die Pulverfabrik zu bemühen.