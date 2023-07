Sommerreise: Robert Habeck trifft in Sachsen Handwerker und verteidigt seine Politik

Dresden. Dieses Bild ist an Symbolkraft kaum zu überbieten. Wo ansonsten die Auszubildenden beigebracht bekommen, wie ein Dachziegel zugeschnitten wird, packt diesmal Robert Habeck den Hebel an. Der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister greift in Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen) mit beiden Händen zu, assistiert von Dachdeckermeister und Handwerkskammerpräsident Jörg Dittrich. Es knirscht, es knackt. Habeck, der grüne Politpromi aus Berlin, trifft in Sachsen auf harte Realität – und das im wahrsten Wortsinn.

Sachsen ist einzige Ost-Station auf Habecks Sommerreise

Der Freistaat ist zwei Tage lang die letzte Station auf Habecks Sommerreise gewesen. Immerhin als einziges Ost-Bundesland. Parallel reist auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) durch Sachsen. Sie besucht zunächst mit Habeck den Halbleiter-Produzenten Infineon in Dresden, um später ins Erzgebirge und nach Chemnitz weiterzufahren. In Bärenstein, nahe der Grenze zu Tschechien, demonstrieren zwei Dutzend Menschen unter Fahnen der rechtsextremen Freien Sachsen. Baerbock nimmt es gelassen. In einer Demokratie habe jeder das Recht, seine Meinung zu sagen und auch zu brüllen, kontert sie.

Nach der Kritik, die es in den vergangenen Monaten und insbesondere aus Sachsen unter anderem an dem Gebäudeenergiegesetz gegeben hatte, wirken die Besuche wie eine grüne Charmeoffensive. Tatsächlich hören die beiden Top-Politiker viel zu, erklären ihre Linie – und müssen sie fast ebenso häufig verteidigen.

Handwerkerchef: Politische Vorgaben stoßen auf Unverständnis

Diese Offenheit scheint anzukommen. „Es ist gut, dass sich Robert Habeck die Zeit genommen hat, um sich einen Eindruck von der Arbeit in den Betrieben und den Einschätzungen der dort Beschäftigten zu verschaffen“, sagt Dittrich, der Handwerkskammerchef. Denn was gerade bei seinen Kolleginnen und Kollegen auf Unverständnis stoße und bei nicht wenigen auch Frust erzeuge, seien die „politischen Zielvorgaben oder Regelungen, die ihnen nicht machbar, zu praxisfern und viel zu bürokratisch erscheinen“.

Genau um diesen Punkt drehen sich immer wieder Gespräche: um die Praxistauglichkeit grüner Politik. Auch Dittrich hebt auf dieses Schlagwort ab: „Wer den Erfolg der Energiewende will, der muss das Handwerk und die berufliche Bildung stark machen. Das war die Botschaft, die bei diesem Besuch sehr anschaulich und praxisbezogen an die Politik gegeben wurde.“ Diese Sicht bestätigt auch Sachsens Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) in Ottendorf-Okrilla: „Die Energiewende wird nur mit dem Handwerk gehen.“

Habeck trifft in Sachsen mittelständische Unternehmer

Tatsächlich ist Habeck vor allem in einer Mission unterwegs gewesen: Er wollte zuhören – „wo es gut läuft, aber auch wo es hakt und wo wir besser werden müssen“. Die Devise scheint aufgegangen zu sein, wie zahlreiche Gesprächspartnerinnen und -partner betonen. So zieht auch Andreas Sperl, der Präsident der IHK Dresden, nach einem Treffen mit 20 Unternehmerinnen und Unternehmern ein positives Fazit: „Diese Runde hat für beide Seiten etwas gebracht.“

Das Spektrum reicht von Energieversorgung, -preisen und -technologien über bürokratische Hürden bis zu Fachkräfteproblemen. Wie zu erwarten, habe es „teils unterschiedliche Sichtweisen“ gegeben, berichtet Sperl. Es habe jedoch „von Beginn an große Offenheit“ geherrscht: „Herr Habeck hat uns glaubhaft vermittelt, wirklich wissen zu wollen, was läuft und wo es Probleme gibt.“ Darüber hinaus habe es eine klare Botschaft gegeben: Die Schwer- und Grundstoffindustrie gehöre für ihn auch künftig zum Wirtschaftsstandort Deutschland.

Kammerpräsident: Unterschiedliche Sichtweisen waren erwartbar

Aktuell arbeiten laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) bereits 3,1 Millionen Beschäftigte in 490 000 Betrieben daran mit, die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende zu vollziehen. Der ZDH spricht von 30 klimarelevanten Gewerken. „Beim Besuch in meinem Betrieb dürfte Herrn Habeck deutlich geworden sein, dass wir das übergeordnete Ziel eines klimaneutralen Deutschlands im Jahr 2045 nur mit Handwerkerinnen und Handwerkern erreichen können“, meint Dittrich.

Trotz dieser Bedeutung waren bundesweit Ende Juni noch 37 000 Ausbildungsplätze offen. Habeck wirbt im Gegenzug für die Branchen und für eine Entscheidung zur Lehrstelle statt zum Studium: „Wir brauchen Handwerkerinnen und Handwerker, um die Solaranlagen zu installieren, die Dächer zu sanieren, die Häuser zu sanieren, um Wärmepumpen oder andere Techniken einzubauen.“

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), der ebenfalls an einer Gesprächsrunde teilgenommen hat, macht klar: „Vor allem Handwerker sehen große Chancen in Sachsen, da durch viele Maßnahmen im Energiesektor Aufträge generiert werden können.“ Die Stimmung während des Treffens beschreibt Dulig als „sehr angenehm“. Es konnte „alles gefragt werden und es wurde ehrlich geantwortet“. Auch die Kritik aus der sächsischen Wirtschaft sei von Habeck „aufgegriffen und ernst genommen“ worden.