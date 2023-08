Neues Versammlungsgesetz betrifft Leipzig besonders – Kritik von der Polizei

Leipzig/Dresden. Das geplante neue Versammlungsgesetz des Freistaates Sachsen wird von Demonstrierenden und Ordnungsbehörden unterschiedlich beurteilt. Auch innerhalb der Polizei gibt es keine einheitliche Meinung dazu. Während Teile der Beamten die Novelle kritisch sehen, begrüßte Leipzigs Polizeipräsident René Demmler wichtige Punkte.

Für Leipzig ist das neue Gesetz besonders relevant, denn in der Stadt gibt es sachsenweit die meisten Proteste. Rund 1000 waren es 2021/2022 innerhalb von zwölf Monaten. Eine besonders umstrittene Änderung im Versammlungsgesetz betrifft nur einen kleinen Teil dieser Demos: 128 von 1000 wurden vorher nicht angemeldet, bei manchen fand sich auch vor Ort niemand, der die Versammlung leitete. Künftig sollen solche Proteste dennoch gesetzlich geregelt stattfinden können – indem Polizei oder Versammlungsbehörde die Leitung übernehmen.

Demo auch ohne Leiter: Polizeigewerkschaften dagegen

Jürgen Kasek, Grünen-Stadtrat in Leipzig und regelmäßig Anmelder von Demonstrationen, sieht das grundsätzlich positiv. „Es ist immer gut, wenn Versammlungen stattfinden können“, sagte er. Mit der Regelung könne festgezurrt werden, was in der Praxis ohnehin passiere: Auch Demos ohne Leitung würden oft von der Polizei abgesichert.

Sachsenweit hat es das etwa bei vielen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Dennoch ist offen, wie konkret die Behörden in solchen Fällen eine Demo leiten sollen. „Linke Proteste würden sich wahrscheinlich eher auflösen“, sagte Kasek. Die zuständige Leipziger Versammlungsbehörde äußerte sich auf Nachfrage nicht dazu.

Dem Innenministerium zufolge gehe es mit der Regel zu Demo-Leitung nicht darum, Proteste zu lenken, sondern um die Stärkung der Versammlungsfreiheit und um Gefahrenabwehr. Leipzigs Polizeipräsident Demmler wies darauf hin, dass im Gesetz auch weiterhin grundsätzlich ein Versammlungsleiter vorgesehen sei. Er begrüßte es aber, dass künftig „bei bestimmten Konstellationen, bei denen kein Leiter oder Veranstalter von vornherein bekannt ist, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit trotzdem gewahrt ist.“

Die beiden Polizeigewerkschaften sehen die neuen Regeln dagegen kritisch. „Wer eine Versammlung anmeldet, muss auch dafür verantwortlich sein“, sagte Cathleen Martin, Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Sachsen (DPolG).

Demos am Völkerschlachtdenkmal nicht grundsätzlich verboten

Auch eine zweite für Leipzig relevante Änderung im geplanten Gesetz ist umstritten. Bislang können Demos an bestimmten Orten verboten werden, unter anderem an der Dresdner Frauenkirche und dem Leipziger Völkerschlachtdenkmal.

Bevor es den Passus gab, um die Jahrtausendwende herum, hatten Neonazis mehrfach versucht, vor das Völkerschlachtdenkmal zu ziehen. Anfang 2022 liefen Querdenken-Anhänger mehrfach in Richtung des Monuments – letztlich erfolglos. Wegen verfassungsrechtlicher Bedenken soll das Demo-Verbot dort nun gestrichen werden.

Darauf blicken die Polizeigewerkschaften unterschiedlich. Für Jan Krumlovsky, Sachsen-Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) war der Passus schon immer ein „halb gewalktes Konstrukt“ mit vielen Ausnahmen. Zudem: „Demonstrationen an solchen Orten muss eine Demokratie aushalten“, sagte er. Dagegen findet DPolG-Chefin Cathleen Martin, dass historische Orte weiter geschützt werden müssen.

Hier geht’s nicht weiter: Immer wieder protestieren Menschen in Leipzig mit Sitzblockaden gegen Demo-Züge – wie hier gegen einen Lauf der rechtsextremen „Freien Sachsen“ im Herbst 2022. © Quelle: Stella Weiß

Regelung zu Demo-Blockaden vorgesehen

Im Entwurf des neuen Versammlungsrechts, der der LVZ vorliegt, ist noch eine weitere für Leipzig wichtige Stelle. In der Stadt gibt es immer wieder Versuche, Proteste mit Blockaden aufzuhalten. Oft bewerten Sicherheitsbehörden das als eine unzulässige Störung. Im neuen Gesetz soll nun definiert werden, was eine solche Störung „insbesondere“ ist – unter anderem die Anwendung von Gewalt.

„Sollte es künftig nicht mehr als Störung gewertet werden, wenn man sich friedlich vor eine Versammlung setzt, dann wäre das eine gute Klarstellung“, sagte dazu Demo-Anmelder Kasek. Das dürfte allerdings Auslegungssache bleiben: Der Gesetzesentwurf führt weiter auch die bloße „Verhinderung“ von Protesten als unerlaubte Störung an.

