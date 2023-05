Kampfansage für Landtagswahl: Sachsen-FDP nominiert als erste Partei ihren Spitzenkandidaten

Lommatzsch. Das Grummeln ist allgegenwärtig. Trotz eines zur Schau gestellten Optimismus will es für die sächsische FDP nicht so recht aufwärts gehen. In Umfragen hängen die Liberalen seit Monaten bei vier Prozent fest und die Beteiligung an der Bundesregierung scheint für nicht wenige eher Leidensweg als Erfolgsgeschichte zu sein. „Die FDP zieht im Bund die Bremse“, teilt die Landesvorsitzende Anita Maaß am Sonnabend beim Parteitag in Lommatzsch (Landkreis Meißen) gleich zu Beginn aus – und attackiert „rot-grüne Ideologie“, eine „Klimaplanwirtschaft“ und „enteignungsgleiche“ Pläne für einen Heizungstausch.

Viele Rednerinnen und Redner breiten vor den 245 Delegierten ein Portfolio an Kritik aus, im Fokus stehen immer wieder die Grünen und deren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Kurz gesagt: Die Performance der Berliner Ampel wird als wenig hilfreich für die eigenen Ambitionen empfunden. Der Leipziger Sven Morlok, ehemals FDP-Wirtschaftsminister in Sachsen, fordert einen klaren Schnitt: „Lieber nicht regieren, als so schlecht regieren.“

FDP will nach zehn Jahren wieder in den Landtag

Die Kampfansagen sind eindeutig – und haben im Wesentlichen ein einziges Ziel: Die Sachsen-FDP will es im Spätsommer 2024 endlich wieder in den Landtag schaffen. Als ehemalige sächsische Regierungspartei wird ein weiterer Anlauf unternommen, nach fast zehn Jahren die Rolle als außerparlamentarische Opposition hinter sich zulassen. Für Zuversicht sorgt zumindest das Ergebnis der Bundestagswahl von 2021: Seither sitzen fünf Sachsen für die Liberalen in Berlin.

Der Mann, der es nun für die FDP auch im Freistaat richten soll, heißt Robert Malorny. Nachdem sich der Landesvorstand bereits im Februar auf den 43-jährigen Dresdner festgelegt hatte, stimmt der Landesparteitag einer Nominierung als Spitzenkandidat zu. Landeschefin Maaß, die Bürgermeisterin in Lommatzsch ist, hatte zuvor ihre eigene Nicht-Kandidatur erklärt und eine enge Zusammenarbeit als Quasi-Duo angekündigt. „Ich komme aus der freien Wirtschaft. Deshalb habe ich ein Verständnis dafür, was jetzt im Freistaat gebraucht wird“, sagt Malorny und erklärt es zu seinem „Herzenswunsch, die Grünen auf die Oppositionsbank zu verbannen“.

Designierter Spitzenkandidat ist noch weitgehend unbekannt

Noch nie wurde ein Spitzenkandidat für eine sächsische Landtagswahl so frühzeitig auserkoren. Doch das Vorpreschen scheint verständlich: Tatsächlich ist die designierte Nummer 1 im Freistaat ein weitgehend Unbekannter, allenfalls Insidern ein Begriff. Zwar hatte der ehemalige Berufsoffizier bei der Bundestagswahl 2017 in Dresden das beste ostdeutsche FDP-Ergebnis eingefahren und war über den Jahreswechsel 2019/20 sogar Kurzzeit-Generalsekretär seiner Partei.

Doch danach war er aus der Landespolitik ausgestiegen, hatte sich auf seinen Beruf konzentriert. Aktuell arbeitet Malorny als leitender Angestellter in einem ostsächsischen Automobilzuliefererbetrieb, ist im Dresdner Stadtrat Fraktionsvize der Liberalen – „ich bin im Job angekommen, bin für Neues bereit“.

Malorny kündigt Sofortmaßnahmen für Wirtschaft und Bildung an

Der angehende Wahlkämpfer formuliert Sofortmaßnahmen, die bei einem Wiedereinzug in den Landtag – und am besten in einer Regierungskoalition – angegangen werden sollen. Ein zentraler Punkt seien bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, macht Malorny klar: Dabei gehe es unter anderem um Infrastruktur, Energie und Fachkräfte. Als zweiten wesentlichen Punkt nennt er die Bildung – ein Thema, das auch auf dem Landesparteitag unter der Überschrift „Neustart Bildung“ im Mittelpunkt steht.

„Geschäftsführer, die ein Unternehmen so führen, wären schon lange abgelöst worden“, kritisiert die FDP-Landesvorsitzende das Kultusministerium. Zum Katalog gegen den „Bildungskollaps“, der von den Delegierten beschlossen wird, gehört unter anderem, dass Lehrerinnen und Lehrer aus der Verwaltung wieder vor die Klassen gebracht werden, eine Entlastung der pädagogischen Fachkräfte und eine landesweite Ausdehnung der Lehrerausbildung.