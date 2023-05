Spatenstich für neue Chipfabrik Smart Power Fab von Infineon in Dresden

Dresden. Der Chiphersteller Infineon hat mit dem Ausbau seiner Produktionsstätte in Dresden begonnen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) machten am Dienstag mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) den ersten symbolischen Spatenstich für den Ausbau der Chipfabrik. Der Rohbau der sogenannten Smart Power Fab soll im Herbst stehen, 2026 soll der Bau vollendet sein.

Start für Milliarden-Investition – noch ohne Baugenehmigung

Dass sich schon beim Vorbereitungsstart der Baustelle für eine neue Fabrik hochrangige Prominenz versammelt, ist eher ungewöhnlich. Doch diese Smart Power Fab, mit der Infineon sein Werk im Dresdner Norden erweitert, ist nicht nur wegen der Investitionssumme herausragend. Wobei es noch nicht einmal eine Baugenehmigung gibt. Doch die dürfte nur Formsache sein.

Infineon will hier fünf Milliarden Euro in die Erweiterung der Halbleiterproduktion stecken – die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Der Ausbau soll etwa 1000 neue Jobs schaffen. Der Fertigungsstandort war 1994 gegründet worden, um Halbleiter, also Chips, zu produzieren, die etwa für Autos gebraucht werden.

Von der Leyen: Dresden ist digitaler Leuchtturm in Europa

„Dieser Aufbruch ist die große Chance für unser Land“, sagte Scholz vor Ort. Deutschland wolle sich unabhängig von fossilen Energien machen. Hierfür seien „sehr viele Halbleiter“ notwendig. Deutschland und Europa müssten deshalb noch mehr Fahrt aufnehmen. Zudem würden die in Dresden gefertigten Chips Arbeitsplätze und Wohlstand sichern.

Von der Leyen bezeichnete den Ausbau des Werks als „ein wichtiges Signal, das weit über Dresden hinausstrahlt“. Die Erweiterung der Produktionsstätte sei ein großer Schritt für die Stadt und das Branchennetzwerk Silicon Saxony. „Dresden ist ohne jeden Zweifel ein digitaler Leuchtturm in Europa“, sagte sie. Europa könne stolz auf seine digitalen Stärken sein, allerdings gäbe es noch viel mehr zu tun. „Wir brauchen mehr solcher Projekte bei uns in Europa, weil der Bedarf an Mikrochips weiter rasant steigt“, sagte von der Leyen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält neben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach einem symbolischen Spatenstich für die Smart Power Fab von Infineon einen 300-Millimeter-Wafer in den Händen. © Quelle: Robert Michael/dpa

Abhängigkeit von USA und Asien verringern

Infineons Vorstandsvorsitzender Jochen Hanebeck ist der Meinung, dass das neue Werk die Position Europas in der globalen Wertschöpfungskette in Schlüsselindustrien noch besser absichern werde. Der Halbleiterbedarf wachse stark und dauerhaft. In dem neuen Werk würden besonders energieeffiziente und intelligente Halbleiter für die Technologien der Zukunftsthemen Digitalisierung und Dekarbonisierung hergestellt.

Die Investition soll dazu beitragen, Europa fortan weniger abhängig von Halbleitern aus den USA und vor allem aus Asien zu machen. Deshalb steht das Engagement von Infineon im Einklang mit dem europäischen Chips Act. Damit will die EU ihren derzeitigen Anteil an der globalen Halbleiterproduktion von zehn Prozent bis 2030 verdoppeln.

Kretschmer: Vertrauen Voraussetzung für Erfolg

Europa sei zurück im Wettbewerb um die Hochtechnologie, sagte Kretschmer. Grundlage dafür sei die Einigung auf den EU Chips Act, den er einen „Game Changer“ nannte. Das zentrale Wort sei „Vertrauen“. Voraussetzung für den Erfolg sei das Vertrauen in der Zusammenarbeit der einzelnen Partner. Dass man sich auf Zusagen in der Zusammenarbeit mit Lieferanten, Gewerkschaften und politischen Institutionen verlassen kann, habe immer gegolten.