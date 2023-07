﻿Flucht in Transportern nach Sachsen: „Ein Wunder, dass nicht häufiger Schlimmes passiert“

Görlitz/Ludwigsdorf. Der Mann am Steuer des weißen Transporters muss vor wenigen Minuten die tschechisch-deutsche Grenze überquert haben, als er die Polizisten sieht. Er gibt Gas, rast die Autobahn 17 in Richtung Pirna entlang. Irgendwann kommt er von der Straße ab, der Transporter überschlägt sich. Sieben der acht Menschen, die im Laderaum des Fahrzeugs mitfahren, werden bei dem Unfall verletzt, zum Teil schwer. Eine Frau stirbt.

So tragisch wie vor ein paar Tagen endet es zum Glück nicht immer, wenn Schleuser Flüchtlinge in überfüllten Autos und Kleintransportern nach Sachsen bringen. Aber es passiert zuletzt häufiger, und es ist oft gefährlich.

Die Nacht zum vergangenen Samstag nahe der sächsisch-polnischen Grenze. Die Bundespolizei stoppt einen über die A 4 schleichenden Kleintransporter. Auf der Ladefläche stehen 24 Menschen, fast alle aus Syrien.

Am Samstagvormittag dann rast ein Mazda 626 vor der polnischen Polizei mit bis zu 200 Kilometer in der Stunde davon. Als die deutschen Beamten das Auto stoppen, finden sie darin vier Äthiopier, einen befreien sie aus dem Kofferraum. Später stellt sich heraus, dass noch zwei weitere Flüchtlinge mit im Auto gesessen hatten.

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, rast ein belgischer Kastenwagen durch Görlitz. Auf der Ladefläche: zwölf Menschen aus Syrien.

Am Montagabend dann, gegen 21.15 Uhr, hält ein VW Sharan auf dem ersten Rastplatz der A 4 hinter der deutsch-polnischen Grenze. Neben der Fahrerin sitzen darin acht Menschen, fast alle aus Afghanistan, der jüngste ist 16 Jahre alt. Aus dem Auto waren die hinteren Sitze ausgebaut worden.

Zahl der Schleusungen in Sachsen steigt

„Es ist ein Wunder, dass da nicht viel häufiger etwas Schlimmes passiert, sagt Michael Engler von der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, die nahe Görlitz kurz vor der polnischen Grenze liegt. Er und seine Kolleginnen aus den anderen Standorten sprechen davon, dass es derzeit wieder viel mehr Menschen gibt, die von Schleusern nach Sachsen gebracht werden. Rund 8800 fielen der Bundespolizei in Sachsen nach Angaben der Direktion in Pirna 2022 auf. 4700 sind es in diesem Jahr allein bis Mai gewesen.

Polizisten aus Tschechien an der deutsch-tschechischen Grenze bei Bad Gottleuba-Berggießhübel, hinten ihre deutschen Kollegen. © Quelle: Robert Michael/dpa

Woran liegt das? Wo kommen die Menschen her? Und warum steigen sie mit 24 Leuten in einen Kleintransporter, mit nur ein oder zwei Flaschen Wasser, ungewiss, wie lange sie so beieinander stehen müssen?

Die Antwort auf die letzte Frage ist vielleicht die leichteste. Menschen, die nach Sachsen fliehen, kommen zum Beispiel oft aus Afghanistan, wo die Herrschaft der Taliban vor allem Frauen terrorisiert. Aus Syrien, wo viele mit der inzwischen international wieder gefestigten Rolle von Machthaber Baschar al-Assad auch die letzte Hoffnung verloren haben.

Und aus der Türkei, wo aus demselben Grund vor allem Syrer aktuell ihre Abschiebung fürchten. Die Verzweiflung bei vielen dieser Menschen ist größer als die Angst vor einer gefährlichen Reise.

Verschiebung von Fluchtrouten – Änderung der Kontrollen

Warum seit 2022 mit konstant steigender Tendenz wieder mehr Menschen auf gefährlichen Wegen nach Sachsen kommen, ist trotz vieler Fluchtgründe schwer zu sagen. Fluchtbewegungen hängen letztlich auch vom Wetter ab und der scheinbar günstigen Gelegenheit.

Der Bundespolizei zufolge kommen zunehmend mehr Menschen über die sogenannte Ostroute, über Russland und Belarus, von wo aus sie offenbar auch gezielt weitergeleitet werden. Dave Schmidtke vom sächsischen Flüchtlingsrat glaubt, dass die zunehmend in Sachsen entdeckten Schleusungen in Autos und Transportern auch etwas mit dem Kontrollverhalten der Bundespolizei zu tun haben könnte.

Im Spätsommer 2022 hätten viele Menschen noch den Zug genutzt, um aus Richtung Osten zu fliehen. „Dann gab es aber dort mehr Kontrollen“, sagt Schmidtke. Am Hauptbahnhof Dresden etwa richtete die Bundespolizei damals eine umstrittene Dauerkontrollstelle ein.

Flüchtlinge bei Görlitz: Im Herbst 2021 hat ein Mensch aus dieser Gruppe die Fahrt über die Grenze im Transporter nicht überlebt. © Quelle: Danilo Dittrich/dpa

Derzeit sind die Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen zu etwas mehr als der Hälfte ausgelastet. Die Probleme mit den aktuellen Fluchtbewegungen liegen also erst einmal jenseits dessen. Er habe den Eindruck, sagt Michael Engler von der Bundespolizei in Ludwigsdorf, „dass die Brutalität der Schleuser immer weiter zunimmt, gegenüber den Geschleusten, aber auch gegenüber den Polizeibeamten.“

So würden die Schleuser immer öfter waghalsig vor der Polizei davonfahren und immer mehr Menschen auf einmal transportieren. Oft würden Schleuser auch Drogen nehmen, was zusätzlich enthemme. Manchmal hätten sie auch Waffen dabei.

Diskussion über Grenzkontrollen

Für Politik und Bundespolizei ist unter anderem deshalb klar: Schleusungen sind kriminell und müssen bekämpft werden. Zwar würden viele Schleuser in Sachsen auf eigenen Faust handeln, heißt es bei der Bundespolizei. Es gebe aber auch Netzwerke, bei denen man von organisierter Kriminalität sprechen könne. Das Geld, das man mit Schleusungen verdienen könne, variiere sehr stark – zwischen mehreren Hundert und mehreren Tausend US-Dollar oder Euro pro Geschleustem.

Für die Migrationsforschung und auch etwa für Dave Schmidtke vom sächsischen Flüchtlingsrat ist die Unterscheidung in Täter (Schleuser) und Opfer (Flüchtlinge) nicht ganz so klar. „In der Ukraine gibt es wegen des Krieges zum Beispiel viele Menschen, die selbst verzweifelt genug sind, die das Geld aus einer Fahrt nach Deutschland gut gebrauchen können“, sagt er. Viele der Schleuser, die die Bundespolizei in Sachsen aufgreift, kommen aus der Ukraine und Polen.

Uneins über Grenzkontrollen: Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, und Armin Schuster (CDU), Innenminister in Sachsen. © Quelle: Robert Michael/dpa

Und nun? Für Schmidkte ist klar, dass die Menschen nicht aufhören werden zu fliehen. „Will man das kontrollieren, geht es nicht ohne legale Fluchtrouten und Kontigentregeln“, sagt er. Die Politik dagegen diskutiert derzeit über etwas anderes – über mehr Grenzkontrollen, auch über stationäre. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) etwa will sie, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lehnt sie bisher ab.

Auch die Gewerkschaft der Polizei für Bundespolizei und Zoll ist gegen zumindest feste Kontrollstellen. Die seien leicht zu umgehen. Mehr Personal, heißt es bei der Bundespolizei hinter vorgehaltener Hand, das sei natürlich immer gut. Dann finde man sicherlich auch mehr Flüchtlinge und vor allem mehr Schleuser. Aber würde es jemanden abhalten zu kommen?