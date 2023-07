Entsetzen in Sachsen: Bund streicht Millionen für den ländlichen Raum

Dresden. Darauf hatten die Einwohner von Audigast (Landkreis Leipzig) seit zwei Jahrzehnten gewartet: Seit einigen Tagen wird ihr Dorfplatz grundlegend saniert, Grünflächen entstehen, Bäume werden gepflanzt, historische Pflastersteine verlegt. „Es hat lange gedauert. Wir freuen uns sehr, dass jetzt umfassend gebaut wird“, sagt Ortsvorsteher Thomas Müller (Freie Wählergemeinschaft). Möglich wurde die knapp 400 000 Euro teure Komplettsanierung nur durch das Förderprogramm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“.

Jetzt stellt sich heraus: Audigast hat noch Glück gehabt – ab dem kommenden Jahr wird weitaus weniger Geld für derartige Projekte im ländlichen Raum zur Verfügung stehen als bislang. Im neuen Haushaltsplan der Bundesregierung für 2024, der in dieser Woche vom Ampel-Kabinett beschlossen wurde, ist das Sonderprogramm für die ländliche Entwicklung gestrichen worden. Damit werden bundesweit 160 Millionen Euro fehlen, in Sachsen sind es mindestens 12 Millionen Euro. Der Eigenanteil des Freistaates liegt derzeit bei 10 Millionen Euro.

In rund 400 Projekte flossen 135 Millionen Euro

Von diesem Geld werden nicht nur Dorfplätze saniert, sondern auch Arbeiten an Kindertagesstätten und Schulen mitfinanziert, genauso das Einrichten oder die Renovierung von Arztpraxen, medizinischen Versorgungszentren und Tante-Emma-Läden sowie von Bürgertreffs. So wurde das ehemalige Rittergut in Großpösna (Landkreis Leipzig) zu einem Vereinshaus umgebaut. In Cölln, östlich von Dresden, erfuhr das Dorfgemeinschaftshaus eine Aufwertung. Seit 2016 wurden allein im Freistaat rund 400 Projekte im Rahmen des „Vitale Dorfkerne“-Programms mit insgesamt 135 Millionen Euro unterstützt. Der Bund hat bislang 60 Prozent der Förderung übernommen.

„Für uns wird es äußerst schwierig, das Minus auszugleichen. Doch die geplanten Kürzungen sind nicht nur eine fatale politische Botschaft für die ländliche Entwicklung. Sie sind vor allem ein Bruch des eigenen Koalitionsvertrages“, kritisiert Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) die Berliner Pläne. Tatsächlich hatten SPD, Grüne und FDP im Jahr 2021 beschlossen, dass der Sonderrahmenplan für die ländliche Entwicklung „aufgestockt und ausgebaut“ wird, wie auf Seite 101 nachzulesen ist. Allerdings wurde seither immer wieder Geld gestrichen – und nun soll es gar keine Zuschüsse des Bundes mehr geben.

Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) kritisiert die vom Bund geplanten Streichungen für den ländlichen Raum: „Wer so handelt, darf sich bei der nächsten Wahl nicht wundern.“ © Quelle: Jan Woitas/dpa

Regionalminister: „Kürzungen werden Vertrauen kosten“

„Die Kürzungen werden nicht nur der ländlichen Entwicklung schaden. Sie werden Vertrauen kosten. Wer so handelt, darf sich bei der nächsten Wahl nicht wundern“, erklärt Schmidt und spielt damit indirekt auf die hohen AfD-Umfragewerte an. Nach Wahlerfolgen der Rechtsaußen-Partei würden dann wieder Projekte zur demokratischen Bildung der Bevölkerung aufgelegt, so der Minister – während zuvor an der Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Dörfern und Kleinstädten gespart wurde.

Laut dem vorliegenden Gesetzentwurf will der Bund auch das Geld für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ drastisch kürzen: Aus den 1,13 Milliarden Euro in diesem Jahr sollen 2024 nur noch 840,2 Millionen Euro werden. Damit werden bundesweit weitere knapp 300 Millionen Euro weniger zur Verfügung stehen. Komplett gestrichen wird unter anderem das bisherige Programm, um wetterbedingte Waldschäden beheben und Anpassungen an den Klimawandel vornehmen zu können (90 Millionen Euro).

Kürzungen der Wirtschaftsförderung nach Kritik abgewendet

Aus diesem Bundesprogramm erhält Sachsen aktuell 89 Millionen Euro. Sollten die Kürzungen im Bundeshaushalt wie geplant eintreten, würde dies ein Minus von rund 34 Millionen Euro bedeuten. „Das ist ein weiterer Schritt der allein auf große Städte fokussierten Politik der Ampel und schon fast Schildbürgertum“, moniert Sachsens Regionalminister. Er hoffe, „dass der Bundestag seine Verantwortung für die Menschen auch auf dem Land annimmt“ und die vorgesehenen Kürzungen rückgängig macht.

Zuletzt hatten bereits die geplanten Streichungen bei der regionalen Wirtschaftsförderung für Diskussionen gesorgt. Ursprünglich hatte der Bund vorgesehen, das – insbesondere für den Osten – wichtige Fördergeld für strukturschwache Landstriche auf rund 350 Millionen Euro zu halbieren. Nach Interventionen unter anderem der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz wurden die Kürzungen in dieser Woche quasi in letzter Sekunde wieder zurückgenommen, bevor der Haushaltsplan das Kabinett passierte.

Im Fall des ländlichen Raumes ist die Lage aber anders: Nachdem der Gesetzentwurf bereits von der Ampel-Regierung beschlossen worden ist, müssten Änderungen nun durch den Bundestag erfolgen.