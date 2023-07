﻿E-Scooter-Unfälle: Experten fordern mehr Kontrollen und Helmpflicht

Leipzig. Unfallforscher schlagen Alarm: Die Zahl der Unfälle mit Elektrorollern steigt deutlich. Allein im vorigen Jahr wuchs sie um etwa die Hälfte im Vergleich zu 2021. Laut Statistischem Bundesamt starben bei 8300 Unfällen mit E-Scootern elf Menschen. 40 Prozent der Unfallfahrer waren dabei jünger als 25 Jahre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Sachsen liegt in diesem Negativ-Trend: Im Freistaat kamen im Vorjahr bei 137 E-Scooter-Unfällen Menschen zu Schaden. 2021 waren es noch 80 registrierte Fälle gewesen. Damit ist die Zahl um rund 71 Prozent gestiegen. In Thüringen verdreifachte sich der Wert sogar. Häufigste Ursachen waren die falsche Benutzung der Fahrbahn sowie Alkohol: In 18,6 Prozent der Fälle wurden die Fahrbahn oder Gehwege vorschriftswidrig benutzt, in 18,0 Prozent waren die Fahrer alkoholisiert und in 7,2 Prozent zu schnell unterwegs. Daher fordern Verkehrsexperten, die Kontrollen zu verstärken und eine Helmpflicht einzuführen.

Zuletzt sprach sich der Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (BVS) für eine Verschärfung der Regeln aus. Laut Siegried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, gibt es aktuell einen deutlichen Unterschied zwischen Fahrern von Leih-Scootern und Scooter-Besitzern. Letztere führen deutlich sicherer und trügen auch eher einen Helm. Eine Verpflichtung zum Kopfschutz für alle sei sinnvoll. Das empfiehlt auch Luigi Ancona von der Unfallforschung der Dekra. Er warnt: „Offenbar fühlt sich mancher auf den kleinen Rollern doch etwas zu sicher.“

E-Scooter auf dem Boulevard Unter den Linden in Berlin. © Quelle: Jens Kalaene/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Italien führt Helmpflicht und Nummernschild ein

Eine Erkenntnis, die sich gerade in Italien durchsetzt: Hier hat das Kabinett gerade die Regeln für E-Scooter verschärft. Fahrer von E-Rollern müssen künftig einen Helm tragen. Zudem wird ein Versicherungsschutz und ein Nummernschild vorgeschrieben. Des Weiteren haben mehrere Badeorte an der Adria das Fahren von E-Scootern bis zum Ende der Sommerurlaubsaison verboten.

Auch Henrik Liers, Leiter der Verkehrsunfallforschung an der Technischen Universität (TU) Dresden, sieht hierzulande Handlungsbedarf. E-Scooter-Nutzer müssten die Radwege benutzen, sofern vorhanden. Die oft gesehene Praxis, dass Roller-Fahrer auf Bürgersteigen unterwegs sind, sei nicht nur gefährlich, sondern auch untersagt. Auch das Fahren zu zweit ist nicht erlaubt. Unfallforscher Liers sieht daher die Behörden in der Pflicht, stärker als bisher zu kontrollieren.

Lesen Sie auch

Auch das Tragen eines Helms sei laut Liers „mehr als empfehlenswert.“ Eine Helmpflicht auch durchzusetzen, verursache jedoch bereits jetzt bei Fahrradfahrern Probleme. Bei E-Scootern stelle sich zudem ganz praktisch die Frage, wie Verleiher jedem Ausleihenden einen hygienisch sauberen Helm zur Verfügung stellen könnten. Liers sieht daher die Einhaltung anderer Regeln als wichtiger an: „Wenn alle nüchtern und allein fahren würden und wenn sie auch noch den Umgang mit dem E-Scooter beherrschen, dann ist eine Helmpflicht in der Regel nicht mehr notwendig“, so der Unfallforscher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

ADAC regt Anhebung der Promille-Grenze an

Das Problem sei ein eher laxer Umgang mit den Vorschriften: Für viele seien die E-Scooter mehr Spielgerät als Kraftfahrzeug. So wüssten die wenigsten, dass für das Fahren der Elektro-Roller dieselben Promillegrenzen gelten wie für Autos. Das heißt, die Grenze liegt bei 0,5 Promille. Wer mehr im Blut hat, begeht mindestens eine Ordnungswidrigkeit. In der Regel bedeutet das 500 Euro Bußgeld, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Beim zweiten Mal sind es schon drei Monate Fahrverbot. Beim dritten Mal erhöht sich die Strafe auf rund 1600 Euro.

So steht es um die E-Scooter in Sachsen Auch wenn der ganz große Boom vorbei scheint und Investoren zunehmend die Anbieter mit Gewinnforderungen unter Druck setzen: Die E-Scooter gehören vielerorts bereits fest zum Straßenbild. Einzelne Modelle sind beim Discounter bereits ab rund 400 Euro erhältlich, in den Großstädten Sachsens können sie auch per App gemietet werden. Die Kosten liegen dann etwa um die 20 Cent pro Minute und einem Euro Startgebühr. In Leipzig beispielsweise verleihen die Anbieter Tier und Voi derzeit rund 500 Fahrzeuge an 95 Stationen, die von der Stadt, den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) oder Unternehmen wie dem Konsum eingerichtet wurden. Allerdings dürfen maximal drei solcher E-Scooter pro Abstellfläche stehen, sonst muss der Nutzer nach einem anderen Platz suchen. „Wir sind nach wie vor mit der Bilanz in Leipzig nicht zufrieden“, räumt der Sprecher von Tier Mobility, Patrick Grundmann, ein. Mit den vorherrschenden Bedingungen sei es weder möglich, die Nachfrage zu bedienen noch wirtschaftlich zu arbeiten. Die Stadt habe 129 Parkflächen bis Ende 2022 zugesagt. Man sehe daher deutlichen Nachholbedarf. Grundmann: „Das hat zur Folge, dass wir leider keinen signifikanten Beitrag zur Verkehrswende in Leipzig beitragen können.“ In Dresden bietet Lime einen E-Scooter-Verleih. Nachdem dort immer wieder Fahrzeuge einfach auf Gehwegen abgestellt wurden, wurden nun rote Zonen in der Stadt ausgewiesen, wo das generell verboten ist. Beispielsweise auf dem Altmarkt oder rings um den Goldenen Reiter. Auch in Chemnitz verleiht Tier Elektroroller.

Der ADAC regt hingegen eine Anlehnung der Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer an die von Fahrradfahrern an, die bei 1,6 Promille liegt. Zur Begründung heißt es, dass die maximal möglichen 20 Kilometer pro Stunde näher an der vom Fahrrad als der vom Auto erreichten Geschwindigkeit liegen.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) regt daher an, dass E-Scooter-Fahrer, ähnlich wie Mofa-Fahrer, in einer theoretischen Prüfung Straßenverkehrskenntnisse nachweisen müssen.