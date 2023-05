﻿Dresden soll eine Milliarde Euro für Halbleiter-Technologie bekommen

Chipindustrie

Mitarbeiter des Konzerns Infineon arbeiten im Reinraum der Dresdner Chipfabrik. Das Unternehmen investiert erneut in Dresden.

Brüssel verspricht Infineon für den Bau einer neuen Chipfabrik in Dresden Förderung aus dem Programm European Chips Act. Rund eine Milliarde Euro ist im Gespräch. So will sich Europa unabhängiger von Asien machen. Wissenschaftler kritisieren die enormen Summen.

