Erfolgsgeschichte: Wendt & Kühn in Grünhainichen feiert 100 Jahre Elfpunkte-Engel mit einer Sonderausstellung, die auch mit echten Raritäten aufwartet.

Elf Freunde sollt ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen!“ heißt es auf dem Sockel der „Victoria-Statue“, die zwischen 1903 und 1944 die Mannschaft überreicht bekam, die die deutsche Meisterschaft im Fußball errungen hatte. Elf Punkte sind es wiederum ganz genau, die Musikantenengel von Wendt & Kühn auf jedem Flügel aufweisen. Wieso es gerade elf Tupfen sind, weiß keiner, es liegt mit Sicherheit nicht daran, dass Margarete Wendt und Margarete Kühn am elften Elften, also dem 11. November, um elf Uhr elf, auf die Idee kamen – die beiden stammen aus dem Erzgebirge, dort hat man in der Regel mit Karneval so viel am Hut wie der mit Wonne tyrannisierende Wladimir Putin mit Demokratie. Grete Wendt ließ zeitlebens wissen: „Es hat sich halt so ergeben.“