﻿Auto überschlägt sich auf der A13 – Rettungshubschrauber nötig

Am Samstagnachmittag geriet ein Auto auf der A13 zwischen der Anschlussstelle Radeburg und Marsdorf ins Schleudern. Die 59-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden in Richtung Dresden.

Radeburg. Am Samstag gegen 16.45 Uhr hat sich ein Pkw auf der A13 zwischen der Anschlussstelle Radeburg und Marsdorf aus bisher noch ungeklärter Ursache überschlagen. Zuvor geriet der Kleinwagen ins Schleudern, fuhr in einen Straßengraben und blieb in einem Wildzaun hängen.

Die 59-jährige Fahrerin wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Notarzt war mit einem Rettungshubschrauber im Einsatz, um die Unfallstelle zu erreichen. Am Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7 500 Euro, so die Polizei.

Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn in Richtung Dresden für etwa 25 Minuten gesperrt werden. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von lp/Halkasch