Polizei sucht 17-jährigen Jugendlichen aus Freital – Zeugen gesucht

Am Dienstag ist ein Auto auf einen Garagenhof an der Dürerstraße/Ziegelstraße gefahren und wollte in einer Garage einparken, als er einen 83-Jährigen erfasste, der gerade einen Reifenwechsel vornahm. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und erlag wenig später seinen Verletzungen.