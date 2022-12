﻿In Mantel und Decke beim Gottesdienst: Sachsens Kirchen sparen Energie

Auch Heizung und Strom werden in Sachsens Landeskirche und Bistümern schon länger gespart. In diesem Winter hat das Thema wegen der Energiekrise noch einmal stärkere Brisanz - die Gemeinden sind mit Kälte vertraut.

Dresden/Leipzig. Mäntel und Decken sind in diesem Winter in vielen Gottesdiensten unverzichtbar. Angesichts der hohen Energiepreise sparen die evangelischen und katholischen Gemeinden an Heizung und Strom auch in den Kirchen. „Viele haben schon entschieden, welche Gotteshäuser und Gemeinderäume in diesem Winter gewärmt werden und welche nicht“, sagte eine Sprecherin des Landeskirchenamts in Dresden. Die „Winterkirche“ – Nutzung von Gemeindesälen, die günstiger beheizt werden können – hat allerdings auch bei den Bistümern Dresden-Meißen und Görlitz Tradition.