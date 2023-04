﻿Freie Wähler fordern Zeltstädte für Asylbewerber in Dresden

Was in Leipzig mit einem SPD-Oberbürgermeister geht, soll auch in Dresden gehen, fordern die Freien Wähler: Zeltstädte für Asylbewerber statt Containerstandorte.

Dresden. In zwei Stadtbezirken stoßen die Pläne der Stadtverwaltung zur Unterbringung von Asylbewerbern auf Ablehnung: In Prohlis und Pieschen haben die Stadtbezirksbeiräte gegen die Standorte gestimmt. Der Stadtrat ist nicht an die Voten der Räte vor Ort gebunden. Aber Beschlüsse, die sich gegen den Willen der Stadtbezirksbeiräte richten, müssen gut begründet sein. Am 11. Mai soll der Stadtrat über die neun von der Verwaltung vorgeschlagenen Standorte entscheiden.

Zeltstädte im Alaunpark und auf dem Packhofgelände

Die Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger hat jetzt einen Antrag eingebracht, wonach die Verwaltung Asylbewerber nicht in Containern, sondern in Zeltstädten unterbringen soll. Und das nicht an neun, sondern an zwei zentralen Standorten: im Alaunpark und auf dem Packhofgelände an der Ostraallee. „Unser Antrag macht die umstrittenen Standorte obsolet und hilft der Stadt, Kosten zu sparen“, erklärte Stadtrat Torsten Nitzsche. In der Äußeren Neustadt und der Altstadt werde die Aufnahme von Asylbewerbern befürwortet. „Hier werden die Menschen eine Willkommenskultur erfahren“, begründete Nitzsche die Standortwahl seiner Fraktion.

Stadtgebiete mit geringem Migrantenanteil auswählen

Es sei grundfalsch, weitere Asylbewerber in sozialen Brennpunktgebieten unterbringen zu wollen, so Nitzsche. Die Verwaltung plant Standorte in Gebieten wie Prohlis, Leuben, Gorbitz oder Johannstadt, wo in einigen Straßenzügen der Ausländeranteil bereits bei 50 Prozent oder höher liege. „Wir sollten Stadtgebiete auswählen, wo der Migrantenanteil deutlich geringer ist.“

Leipzig setzt auf Zelte

Die Stadt will 47 Millionen in rund 800 Plätze für zwei Jahre investieren. Das ergebe einen Durchschnittspreis von 80 Euro pro Unterkunftsplatz und Tag, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Claus Lippmann. „Das sind unvorstellbare Kosten. Wir sollten uns an Leipzig orientieren.“ Die von einem SPD-Oberbürgermeister regierte Messestadt hat bereits eine Zeltstadt mit bis zu 330 Plätzen im Stadtteil Stötteritz errichtet. Dieses Konzept hat aber auch seinen Preis: Rund sieben Millionen Euro Betriebskosten fallen pro Jahr an.

Abgelehnte Asylbewerber abschieben

Der Alaunpark befinde sich in städtischem Eigentum, das Packhofgelände gehöre dem Freistaat, so Nitzsche. „Das geplante Behördenzentrum wurde ja vom Land auf Eis gelegt, so dass das Gelände zur Verfügung stehen sollte.“ Die Nähe einer Unterbringungseinrichtung zum Landtag habe den Vorteil, dass die Problematik auch für die Landtagsabgeordneten sichtbar werde. Überhaupt, so Lippmann, müsse Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) viel aktiver werden und beim Bund die von der Ampelregierung versprochene Abschiebungsoffensive einfordern. In Dresden würden 1600 abgelehnte Asylbewerber leben. Würden diese abgeschoben, bräuchte die Stadt keine zusätzlichen 1600 Unterkünfte in diesem Jahr.