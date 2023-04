﻿Brandbrief an Verkehrsminister Wissing: Elektrifizierung der Bahnstrecken in der Oberlausitz „überlebenswichtig“

Bischofswerda. In einem Brandbrief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) haben hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft in der Oberlausitz die Elektrifizierung der Bahnstrecken nach Görlitz und Zittau gefordert. Es handele sich dabei um ein „überlebenswichtiges“ Vorhaben für die Region, erklärte am Mittwoch Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große (parteilos), der das Schreiben initiiert hatte. Neben den Landräten der Kreise Görlitz und Bautzen, Stephan Meyer und Udo Witschas (beide CDU), haben etwa 60 Bürgermeister und Vertreter von Wirtschaftsverbänden das Papier unterschrieben.

Holm Große verweist auf den vor exakt 20 Jahren geschlossenen Staatsvertrag mit Polen, in dem die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden nach Wrocław (Breslau) festgezurrt worden war. Während Polen den Abschnitt bis Zgorzelec längst unter Strom gesetzt hat, sei abgesehen der vom Freistaat finanzierten Vorplanungen bisher praktisch kaum etwas passiert, konstatiert Bischofswerdas Oberbürgermeister.

Unterstützung für Vorstoß von Sachsen Energie

Tatsächlich steht die Elektrifizierung Dresden-Görlitz schon länger im Bundesverkehrswegeplan, in dem Deutschland wichtige und zentrale Vorhaben auflistet. Hinsichtlich der Priorität dümpelt das Projekt allerdings auf dem Abstellgleis vor sich hin. Deshalb fordern die Politiker nun die „umgehende Aufnahme der Bahnstrecken Dresden-Görlitz sowie Dresden-Zittau“ in eine der Kategorien, die eine rasche Umsetzung garantieren.

Darüber hinaus stellen sich die Unterzeichner hinter einen Vorstoß des hiesigen Versorgers SachsenEnergie bei der Versorgung der Trasse mit dem nötigen Strom. Den will die Deutsche Bahn einige Kilometer östlich von Bautzen in die Fahrdrähte einspeisen – und dazu abgehend von ihrem eigenen Bahnstromnetz bei Arnsdorf eine rund 60 Kilometer lange neue Stromleitung durch die Oberlausitz errichten. Sachsen Energie bietet indes an, die Trasse aus dem eigenem Netz zu speisen, was die geplante Stromleitung der Bahn obsolet machen würde (DNN berichteten). Das sei deutlich billiger und schneller umzusetzen, betonen die Unterzeichner des Briefs an Volker Wissing.

Kreisrat: Bessere Infrastruktur macht Region für Fachkräfte attraktiv

Die ostsächsische Region sei auf eine elektrifizierte und ausgebaute Eisenbahnstrecke von Dresden nach Görlitz dringend angewiesen, betonte Bautzens Landrat Udo Witschas. „Diese wird einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele in Deutschland leisten und gleichzeitig den Wirtschafts- und Wohnstandort Lausitz im Zentrum Europas stärken.“ Die Einbindung der Region ins europäische Bahnnetz habe eine besondere Bedeutung, erklärte der Görlitzer Landrat Stephan Meyer.

Die Elektrifizierung der Bahnstrecke würde die Fahrzeiten der Personenzüge zwischen Dresden und den Städten in der Oberlausitz deutlich verringern. Das sei auch mit Blick auf den Erhalt der kritischen Infrastruktur wichtig, wie der parteilose Bautzener Kreisrat Stephan-Markus Helbig hervorhebt, der als Oberarzt im Krankenhaus Bischofswerda arbeitet. Viele Kollegen pendeln mit der Bahn aus Dresden oder kommen aus Polen und Tschechien. „Insbesondere junge, hochgebildete, umweltbewusste, in der Stadt, im Umfeld der Universitäten sozialisierte Menschen, wünschen eine gute Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“

Sachsen hat Fahrplan bis 2034

Der aktuelle Fahrplan des Freistaats sieht eine Elektrifizierung zumindest der Bahnstrecke von Dresden nach Görlitz bis 2034 vor. Dabei soll in einer ersten Etappe bis 2031 – unabhängig von der Entscheidung des Verkehrsministeriums in Berlin – das Teilstück zwischen Dresden und Bischofswerda unter Strom gesetzt werden. Finanzieren will das Land das Vorhaben dabei größtenteils mit Geldern des sogenannten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) – und eigenen Mitteln. Bei der zweiten Etappe bis Görlitz hofft Sachsen indes weiter auf grünes Licht durch den Bund und Gelder aus Berlin. Der Bund lässt das Projekt dieses Jahr hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Faktors neu bewerten. Die Ergebnisse sollen bis Ende 2023 vorliegen.