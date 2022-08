Mutmaßliche Brandstiftung in Meißen – Zweijährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

In der Nacht zu Sonnabend brannte in Meißen eine Mülltonne. Der Rauch zog durch ein offenes Fenster in das Kinderzimmer einer schlafendes Zweijährigen. Diese wurde nun mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.